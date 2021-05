Morawiecki: Chcemy usłyszeć od Polaków, co myślą o Polskim Ładzie

Polski Ład, czyli rządowy program społeczno-ekonomiczny, który ma wspomóc gospodarkę po koronakryzysie i umożliwić Polsce szybsze dogonienie państw Europy Zachodniej został zaprezentowany w sobotę. W multimedialnej konwencji wzięli udział najważniejsi politycy Zjednoczonej Prawicy: prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, marszałek Sejmu Elżbieta Witek oraz liderzy pozostałych partii tworzących koalicję rządową: Zbigniew Ziobro z Solidarnej Polski oraz Jarosław Gowin z Porozumienia.

Wśród licznych propozycji zawartych w Polskim Ładzie znalazła się podwyżka kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, ułatwienia w uzyskiwaniu i spłacie kredytów mieszkaniowych oraz zmiana drugiego progu podatkowego – z 85 do 120 tys. zł. To także szereg pomysłów z zakresu polityki prodemograficznej oraz tzw. zielonego konserwatyzmu.

Już podczas swojego sobotniego wystąpienia premier Morawiecki zapowiadał, że w poniedziałek wyruszy w trasę po Polsce, aby promować Polski Ład i skonsultować jego zapisy ze społeczeństwem.

Morawiecki: Chcemy pokazać nasz program

W poniedziałek przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości odbyła się konferencja prasowa zapowiadająca objazd premiera po Polsce.

– Chcemy pokazać nasz program, a właściwie coś więcej niż program, bo Polski Ład to nowa umowa społeczna dla wszystkich Polaków – powiedział Morawiecki.

Szef polskiego rządy tłumaczył, że rozwiązania zawarte w Ładzie są konieczne dla podźwignięcia gospodarki po pandemii koronawirusa.

– Prawda jest taka, że burza potrafi dokonać bardzo dużych zniszczeń w krótkim czasie, a później trzeba odbudowywać je latami. Tak zadziałała na całym świecie. I po to właśnie jest Polski Ład. Polski Ład ma ten wywrócony do góry nogami porządek z powrotem poukładać – przekonywał.

Objazd po Polsce, w który wyruszył w poniedziałek premier, ma umożliwić Polakom odniesienie się do pomysłów zawartych w rządowym programie.

– Chcemy usłyszeć od Polaków, co oni myślą, co Polacy myślą o Polskim Ładzie. Wiemy że Polski Ład wyrasta z autentycznego programu solidarności, z głębokiego programu, który niesie też naszą formację, nasz obóz i tworzy konstrukcję, tworzy główne zręby naszego programu. Dlatego właśnie w Polskim Ładzie znalazły się przede wszystkim te kilka podstawowych spraw – powiedział.

Kiedy start Polskiego Ładu?

Politykom Zjednoczonej Prawicy zależy, aby rozwiązania zawarte w Polskim Ładzie jak najszybciej weszły w życie. Takie stwierdzenie padło m.in. podczas niedzielnej rozmowy z senator Marią Koc na antenie Radia Zet.

Również szef polskiego rządu przyznał, że w kontekście Polskiego Ładu politykom ZP zależy na czasie. Morawiecki potwierdził, że wiele rozwiązań ma już formę ustawy.

– Wiele ustaw jest już gotowych. Już w tym tygodniu Rada Ministrów będzie je analizowała, ale mi zależy przede wszystkim na tym, żeby Polski Ład oczywiście przywrócił ten porządek, który został wywrócony do góry nogami, można powiedzieć, przez epidemię – zapewnił premier.

