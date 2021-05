Problem ze składkami zdrowotnymi? Wątpliwości Ministerstwa Finansów

Nowy Polski Ład to program społeczno-ekonomiczny, który ma podźwignąć gospodarkę po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa oraz dać impuls do rozwoju ekonomicznego i doganiania państw Europy Zachodniej. W sobotę premier Mateusz Morawiecki zaprezentował główne filary, na jakich oprze się rządowa koncepcja wzrostu gospodarczego oraz budowania zasobności polskiego społeczeństwa.

Zmiany dot. składki zdrowotnej

Jednym z elementów omawiany w sobotę przez szefa rządu były zmiany dotyczące składki na ochronę zdrowia. Obecnie składka zdrowotna wynosi 9 proc., z czego 7,75 proc. jest odliczane od podatku.

Zmiany obejmą m.in. brak możliwości odliczania składki od podatku, oraz płacenie składki od całości zarobków.

Jak podaje dziennikarz TOK FM Tomasz Setta, Ministerstwo Finansów "nie wie jeszcze, co ze składką zdrowotną w sytuacji zerowego dochodu" i "rozważana jest składka minimalna".

»W sytuacji, gdy działalność przynosi straty, trudno wymagać odprowadzania składki w znacznej wysokości« – mówi cytowany przez TOK FM wiceminister Jan Sarnowski.

5 filarów Polskiego Ładu

Główne założenia Polskiego Ładu przedstawione przez Morawieckiego to: plan na zdrowie - 7 proc. PKB na zdrowie, obniżka podatków dla 18 mln Polaków, inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc prac, mój dom - mieszkanie bez wkładu własnego i dom do 70 m2 bez formalności oraz emerytury bez podatku do 2500 zł.

Rząd zamierza osiągnąć te cele przede wszystkim za pomocą kontynuacji i rozszerzenia programów społecznych oraz przebudowy systemu gospodarczego i podatkowego.

Premier przypomniał, że pandemia koronawirusa dotknęła wszystkie kraje na świecie. Polsce udało się przejść przez trudny czas kryzysu wywołanego przez pandemię z najniższym wskaźnikiem bezrobocia w całej Unii Europejskiej. Morawiecki wspomniał w tym kontekście o rządowych tarczach antykryzysowych, które pozwolił uratować kilka milionów miejsc pracy w polskiej gospodarce.

