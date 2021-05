Ruszyliśmy do restauracji. Wydatki klientów Banku PKO PB

Już w pierwszy weekend otwarcia ogródków restauracyjnych Polacy licznie ruszyli do restauracji i barów – tak wynika z danych udostępnionych przez Bank PKO PB. "Wydatki klientów PKOBP potwierdzają to, co w weekend było widać gołym okiem – po otwarciu ogródków gastronomicznych ruszyliśmy do restauracji, barów i kawiarni" – informuje na Twitterze bank.

Zamieszczając we wpisie wykres dodano: "Wydatki w lokalach były wyższe niż w minioną sobotę tylko w szczycie zeszłorocznego sezonu wakacyjnego."

Bank PKO PB zaznacza także, że wzrosła średnia liczba transakcji. "Średnia 7-dniowa wartość transakcji jest wyraźnie wyższa niż w analogicznym okresie 2020 i 2019" – czytamy.

Otwarcie gastronomii – na razie tylko częściowe

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które weszło w życie 8 maja br., od soboty 15 maja do 28 maja restauracje oraz lokale gastronomiczne mogą otworzyć dla klientów swoje ogródki na świeżym powietrzu.

Natomiast od 29 maja lokale będą mogły gościć swoich klientów wewnątrz. W przypadku działalności ogródków restauracyjnych, jak i lokali będą obowiązywały ściśle określone zasady. Zachowanie bezpiecznej odległości oraz limit osób - maksymalnie 50 proc. obłożenia lokalu. Klienci muszą zajmować co drugi stolik, a odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m licząc od powierzchni stolika.

