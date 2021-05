Niedzielski o testach "paszportów covidowych": Za kilka dni chcemy podłączyć się do systemu KE

Marco Verch Professional Photographer / CC BY 2.0

Za kilka dni chcemy podłączyć się do systemu przygotowanego przez Komisję Europejską – poinformował szef resortu zdrowia Adam Niedzielski, odnosząc się do kwestii tzw. paszportów covidowych. Ma to nastąpić – według jego zapowiedzi – 20 maja.