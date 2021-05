Jest odpowiedź PO na Polski Ład. Partia powołuje zespół monitorujący

Polski Ład, czyli rządowy program społeczno-ekonomiczny, który ma wspomóc gospodarkę po koronakryzysie i umożliwić Polsce szybsze dogonienie państw Europy Zachodniej został zaprezentowany w sobotę. Wśród licznych propozycji zawartych w Polskim Ładzie znalazła się podwyżka kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, ułatwienia w uzyskiwaniu i spłacie kredytów mieszkaniowych oraz zmiana drugiego progu podatkowego – z 85 do 120 tys. zł. To także szereg pomysłów z zakresu polityki prodemograficznej oraz tzw. zielonego konserwatyzmu.

Reakcja PO

Program PiS był szeroko komentowany, a część polityków opozycji zarzucała mu, że jest oszustwem względem Polaków. Jak ustaliła Wirtualna Polska, Platforma Obywatelska zdecydowała się powołać specjalny zespół monitorujący.

– Powołaliśmy zespół, który będzie monitorował każdą z zapowiadanych przez PiS zmian – stwierdził szef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk.

– Podtrzymujemy potrzebę przeprowadzenia debat na temat każdego działu z programu PiS. Od początku roku prezentujemy kolejne odsłony programowe dotyczące przyszłości. Przedstawiliśmy już propozycje pomocy dla przedsiębiorców, usprawnienia systemu ochrony zdrowia, a przed nami m.in. polityka ekologiczna – dodał.

Pracami zespołu ma pokierować Izabela Leszczyna, która gospodarcze działania PiS określa mianem "PRL-bis".Jej zdaniem fundusze, które winny być przeznaczone na rozwój "będą przejadane przez centralne agencje".

Politycy PO mają poprzeć ustawę o podniesieniu kwoty wolnej od podatku pod warunkiem, że nie będą tam "zaszyte podwyżki innych podatków".

Platforma Obywatelska nie planuje jednak w najbliższym czasie organizować wielkiej konwencji na miarę niedawnego wydarzenia PiS.

Czytaj też:

Zaskakujący sondaż Kantar. Najlepszy wynik KO od dawnaCzytaj też:

Przywództwo Budki zagrożone? Poseł PO: Jest bunt oficerów na pokładzie