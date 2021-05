PiS planuje dodatkowe posiedzenia Sejmu ws. Polskiego Ładu

Polski Ład, czyli rządowy program społeczno-ekonomiczny, który ma wspomóc gospodarkę po koronakryzysie i umożliwić Polsce szybsze dogonienie państw Europy Zachodniej został zaprezentowany w sobotę. Wśród licznych propozycji zawartych w Polskim Ładzie znalazła się podwyżka kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, ułatwienia w uzyskiwaniu i spłacie kredytów mieszkaniowych oraz zmiana drugiego progu podatkowego – z 85 do 120 tys. zł. To także szereg pomysłów z zakresu polityki prodemograficznej oraz tzw. zielonego konserwatyzmu.

Dodatkowe posiedzenia

PiS planuje dodatkowe terminy posiedzenia Sejmu ws. Polskiego Ładu.

Jak informuje 300 polityka, pierwsze trzy ustawy zdrowotne, wchodzące w skład Polskiego Ładu, mają zostać w czwartek przesłane do Sejmu, po tym jak dzień wcześniej przyjmie je rząd.

Z informacji ważnych polityków PiS wynika, że część projektów może zostać złożona w Sejmie jako inicjatywy poselskie, niekoniecznie rządowe.

Spłaszczenie struktury sądowej i nowy RPO

Ponadto kierownictwo PiS zaakceptowało projekt ustawy autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości zakładający spłaszczenie struktury sądowej. Pozostałe są w trakcie analizy.

Partia rządząca wciąż szuka kandydata, po tym jak w czwartek Senat nie zatwierdził kandydatury Bartłomieja Wróblewskiego na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Nie wykluczone, że teraz wyznaczona zostanie osoba spoza grona partyjnego. Media donoszą, że Porozumienie Jarosława Gowina rozważa przedstawienie kandydatury niezależnej senator Lidii Staroń.

