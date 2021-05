Nowe, nieoficjalne informacje o kryzysie w PO. "Zbierają już podpisy"

Pogłębia się kryzys w Platformie Obywatelskiej. Przypomnijmy, że oprócz drastycznych spadków sonażowych, Platforma Obywatelska ma coraz większe problemy personalne. Szef Platformy Obywatelskiej w Kielcach, były wiceprezydent tego miasta Arkadiusz Kubiec poinformował dzisiaj o rezygnacji z członkostwa w partii. Wcześniej o opuszczeniu PO informowała Róża Thun. Z kolei w piątek Paweł Zalewski oraz Ireneusz Raś zostali wykluczeni z Platformy Obywatelskiej na wniosek jej przewodniczącego Borysa Budki.

Dzisiaj, jak donosi Wirtualna Polska, ma odbyć się posiedzenie parlamentarzystów partii poświęcony przywództwa Borysa Budki. Polityk ma jednak twardo bronić swojej pozycji.

"Rejterada bez pomysłu"

Budki ma podobno twierdzić, że główną przyczyną spadających notowań są wewnętrzne konflikty w partii, za którymi stoją jego oponenci i krytycy.

– Wyrzucenie Pawła Zalewskiego i Ireneusza Rasia z Platformy to sygnał ostrzegawczy dla krytyków Budki. To pokazanie przeciwnikom, że będzie chciał za wszelką cenę utrzymać swoje przywództwo w PO – mówi informator WP.

Portal donosi ponadto, że oprócz ewentualnej zmiany lidera politycy Platformy nie mają żadnego pomysłu na to, jak powrócić do poparci a przekraczającego 20 proc. – Wygląda to na rejteradę bez pomysłu. Rewolucja dla rewolucji – mówi polityk PO.

Krytycy Budki zbierają podobno podpisy pod zwołaniem konwencji Platformy, w której kompetencjach leży m.in. uchwalanie regulaminu obrad oraz wybór jej prezydium i innych władz.

"Bunt oficerów"

– Jest pewien bunt na pokładzie oficerów pokładowych, natomiast proszę pamiętać, że Borys Budka został wybrany głosami wszystkich członków PO i oni decydują po prostu o tym, kto jest przewodniczącym, a w regionach i w kołach w wielu regionach Borys Budka ma zaufanie – tłumaczył w rozmowie z Robertem Mazurkiem na antenie RMF FM Bogusław Sonik.

Poseł poinformował, że mimo tego, na dzisiejszym posiedzeniu klubu PO odbędzie się debata na temat propozycji dymisji Borysa Budki. Według niego, czym innym jest jednak wymieniać opinie w mediach społecznościowych, szczególnie zamkniętych, a czym innym dokonać próby sił na otwartym spotkaniu klubowym, gdzie zwolenników Borysa Budki będzie więcej niż tych, którzy chcieliby takiej zmiany. – Natomiast myślę, że Platforma powinna być gotowa do debaty wewnętrznej na każdy temat – podkreślił.

