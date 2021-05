Kolejna dostawa szczepionki Johnson&Johnson dotarła do Polski

– Szczepionki firmy Johnson&Johnson od razu trafiły do dystrybucji, do punktów szczepień - przekazujemy je bez zwłoki i ich nie magazynujemy – zapewnił w rozmowie z PAP Kuczmierowski. Podkreślił, że jest to jednak zdecydowanie mniejsza dostawa, niż się spodziewano – bo jest to 450 tys. dawek mniej, niż miało dotrzeć w ostatnich tygodniach.

– To jest dla nas duży problem. Jest szansa, że do końca miesiąca, a najpóźniej kwartału dotrą również te brakujące – dodał.

Prezes RARS zapowiedział, że w tym tygodniu – prawdopodobnie w piątek lub w sobotę – do Polski trafi też 250 tys. szczepionek firmy Moderna. Z kolei poniedziałek trafiło do Polski 1,2 mln dawek preparatu Pfizer/BioNTech.

Trwa akcja szczepień

Tylko szczepionka Johnson & Johnson jest jednodawkowa. Pozostałe wymagają powtórzenia dawki. Minister zdrowia od poniedziałku 17 maja dopuszcza, aby szczepienia preparatami firm Pfizer/BioNTech, Moderna i Astra Zeneca wykonywane były przy zachowaniu odstępu od 35 dni między dwiema dawkami. Odstęp ten ma wynosić nie dłużej 84 dni dla szczepionki Astry Zeneki i 42 dni dla Pfizera i Moderny.

Z wtorkowego raportu na stronie gov.pl wynika, że do tej pory wykonano w Polsce ponad 16 mln szczepień, w pełni zaszczepionych jest ponad 4,6 mln osób.

Poniżej 2 tys. nowych zakażeń

We wtorek w Polsce odnotowano 1734 nowe zakażenia koronawirusem. W ostatniej dobie zmarło 245 osób. "Mamy 1 734 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem z województw: śląskiego (244), mazowieckiego (204), łódzkiego (159), dolnośląskiego (149), małopolskiego (134), lubelskiego (127), zachodniopomorskiego (125), wielkopolskiego (116), kujawsko-pomorskiego (99), pomorskiego (94), warmińsko-mazurskiego (69), podlaskiego (48), świętokrzyskiego (48), opolskiego (41), podkarpackiego (31), lubuskiego (29)" – podało w komunikacie Ministerstwo Zdrowia.

Jak dodał resort, 17 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

W ostatniej dobie z powodu COVID-19 zmarły 73 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 172 osoby.

Łączna liczba zakażonych koronawirusem to 2 856 924. Od początku pandemii w Polsce zmarło 71 920 osób chorych na COVID-19.