Nowe rozwiązania ws. szczepień osób niepełnosprawnych. Dworczyk podał szczegóły

We wtorek odbyło się kolejne już spotkanie przedstawicieli rządu z reprezentantami środowisk osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów w sprawie zmian w systemie szczepień dla tej grupy.

Zmiana zasad dla osób niepełnosprawnych

Nowe rozwiązanie dotyczy osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Jak poinformował we wpisie Michał Dworczyk, osoby te będą mogły szczepić się bez kolejki już w maju.

"Od wtorku 25.05 wszystkie osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności będą mogły zaszczepić się w punktach szczepień powszechnych poza kolejką" – podał polityk.

Kolejne rozwiązania

Ostatnie zmiany w systemie szczepień dla osób niepełnosprawnych były wprowadzone pod koniec kwietnia. Wtedy również wypracowano nowe zasady po spotkaniu tych środowisk z szefem KPRM. Dotyczyły one osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz z opiekunami.

Według wcześniejszych ustaleń, od 10 maja mogą oni zaszczepić się w punktach szczepień powszechnych bez konieczności wcześniejszego umówienia się, czy to za pośrednictwem elektronicznego formularza, czy infolinii.

Szczepienia nie tylko w punktach

Pod koniec kwietnia przyjęto również inne, nadal obowiązujące ułatwienia. Szczepienia osób z niepełnosprawnością mogą odbywać się też m.in. w ośrodkach opieki i aktywności osób niepełnosprawnych, warsztatach terapii zajęciowej, czy centrach i klubach integracji społecznej. Kolejnym pomysłem rządu są mobilne punkty szczepień, które mogą docierać do osób, które nie są w stanie same przybyć na punktów szczepień.

Również z Centrum e-Zdrowia do każdego POZ mają być dostarczane listy osób jeszcze niezaszczepionych ze wskazaniem na osoby niepełnosprawne, z prośbą o pierwszeństwo szczepień dla nich. Takie rozwiązania mają ułatwić dostęp do szczepień dla osób, które ze względu na niepełnosprawność mogłyby mieć problem z dotarciem do punktu szczepień.

