Wkrótce będzie nowa szczepionka w Polsce?

Dworczyk poinformował też, że 74 proc. Polaków powyżej 70. roku życia zaszczepiło się pierwszą dawką lub zarejestrowało na szczepienie pierwszą dawką, które nastąpi w najbliższych tygodniach. –bTe statyki w grupie 70-79 lat są lepsze niż w grupie 80-89 – dodał.

Dworczyk ujawnił ponadto, że do tej pory 48 proc. osób pełnoletnich zarejestrowało się lub zaszczepiło się pierwszą dawką. Jak dodał, teraz przechodzimy z czasów, gdzie największym wyzwaniem był dostęp do szczepionek, do okresu, gdzie najważniejsze będzie przekonywanie Polaków do szczepień.

Dworczyk był też pytany, czy jednym z ułatwień będzie to, że każdy, kto zaszczepił się poza miejscem zamieszkania - mógł się teraz zaszczepić w swojej miejscowości, odpowiedział, że jest to jeden z pomysłów na zachętę.

"Paszporty covidowe"



Dworczyk zdradził także, że między 20 a 25 maja zacznie się pilotaż dotyczący tzw. paszportów covidowych. – To będzie rodzaj aplikacji, w których będą skumulowane informacje na temat osób zaszczepionych, ozdrowieńców oraz osób, które wykonały czy mają aktualny test covidowy – wyjaśniał w RMF FM pytany o paszporty covidowe.

Jak podkreślił "to jest rozwiązanie unijne i do niego wchodzi część krajów Unii". – Na początku nie wejdą wszyscy zainteresowani do tego systemu, natomiast szczegóły w najbliższych dniach na pewno przedstawi Ministerstwo Zdrowia, bo ono prowadzi ten program – dodał Dworczyk.

