Sejm uczcił pamięć Jerzego Wilka. "Był człowiekiem zasłużonym dla Elbląga"

Jerzy Wilk zmarł w niedzielę w wieku 66 lat. Był wieloletnim samorządowcem, w latach 2013-14 prezydentem Elbląga, posłem na Sejm RP VIII i IX kadencji.

Z nieoficjalnych informacji portalu Interia wynika, że poseł Jerzy Wilk od lat zmagał się z chorobą, a w ostatnich miesiącach brał udział w posiedzeniach Sejmu tylko zdalnie.

Kim był Jerzy Wilk?

Jerzy Wilk urodził się w 1955 roku w Elblągu. Przez rok był prezydentem tego miasta. Do Sejmu dostał się w roku 2015. W wyborach parlamentarnych w roku 2019 udało mu się uzyskać reelekcję. Startując z okręgu nr 34 (Elbląg), zdobył 18 tys. 620 głosów. Miał wykształcenie wyższe. Ukończył Wyższą Szkołę Zarządzania i Przedsiębiorczości w Warszawie.

W Sejmie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego komisji gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Należał też do komisji gospodarki i rozwoju. Media wskazują, że poseł Jerzy Wilk był gorącym zwolennikiem przekopu Mierzei Wiślanej.

W 1980 Wilk wstąpił do NSZZ „Solidarność”, gdzie był wiceprzewodniczącym komisji zakładowej. Od 1991 do 1994 należał do Porozumienia Centrum, następnie zaś do Akcji Wyborczej Solidarność. W 2001 wstąpił do Prawa i Sprawiedliwości, w którym wszedł w skład zarządu regionalnego w Elblągu. W 2005 był szefem okręgowego sztabu wyborczego PiS w Elblągu w wyborach parlamentarnych i prezydenckich.

W latach 2006–2013 był wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Elblągu. W wyborach samorządowych w 2006 i 2010 bezskutecznie ubiegał się o urząd prezydenta Elbląga, uzyskując w obydwu mandat radnego miasta.

Kto go zastąpi?

Miejsce Jerzego Wilka w Sejmie zajmie Adam Ołdakowski. Ołdakowski w poprzednich wyborach parlamentarnych zajął kolejne miejsce na liście partii w okręgu elbląskim. W przeszłości polityk piastował już mandat poselski i to niejednokrotnie. W wyborach w 2019 roku zdobył 5886 głosów w swoim okręgu.

Adam Ołdakowski był do tej pory posłem trzech kadencji: IV, V i VIII. W swojej politycznej karierze należał do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, następnie do Polskiego Stronnictwa Ludowego, by w roku 2000 dołączyć do Samoobrony. W 2009 roku wystąpił z kolei z Samoobrony.

W następnych latach był radnym. W 2011 roku kandydował z list PiS do Sejmu jako bezpartyjny, ale nie uzyskał mandatu. Poseł został w 2015 roku, już jako członek partii Jarosława Kaczyńskiego. W 2019 roku Ołdakowski także pojawił się na listach PiS, jednak nie udało mu się wejść do Sejmu.