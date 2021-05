Prezydent Duda zyskuje w sondażu. Jak oceniają go Polacy?

W maju osoby biorące w sondażu miały podzielone zdanie na temat działalności prezydenta Andrzeja Dudy.

Dobrze ocenia ją 45 proc. respondentów (w stosunku do kwietnia jest to wzrost o 1 p.p.), ale niemal tyle samo, 44 proc., stwierdziło, że ocenia ją źle (spadek o 2 p.p. w stosunku do poprzedniego miesiąca).

Sondaż przeprowadzono w dniach 6-16.05.2021 metodą mixed-mode.

Prezydent zyskuje w rankingu zaufania

Według ostatniego sondażu IBRiS, drugi miesiąc z rzędu Rafał Trzaskowski wzbudza największe zaufanie wśród Polaków. Obecnie ufa mu 42,9 proc. respondentów i jest to wynik lepszy od ostatniego badania o 2,3 punkty procentowe.

Tuż za wiceprzewodniczącym PO znaleźli się szef polskiego rządu oraz prezydent RP. Najważniejsi politycy Zjednoczonej Prawicy zanotowali w badaniu pracowni znaczne wzrosty zaufania. Premierowi ufa 42,6 proc. badanach (wzrost o 4,8 pkt. proc.), a prezydentowi - 42,4 proc. (więcej o 3,7 pkt. proc.).

Na dalszych miejscach znaleźli się: lider Polski 2050 Szymon Hołownia, któremu ufa 36,6 proc. respondentów (wzrost o 2,2 pkt. proc.), minister zdrowia Adam Niedzielski z wynikiem 33,9 proc. wskazań oraz prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Lider ludowców zanotował jednak poważny spadek zaufania: z 36,9 proc. w kwietniu do 33 proc. w maju.

Wśród polityków wzbudzających największe zaufanie znaleźli się także: Donald Tusk, Jarosław Kaczyński, Elżbieta Witek oraz Robert Biedroń.

Z kolei w rankingu polityków, którym Polacy nie ufają, liderem został Zbigniew Ziobro. Ministrowi sprawiedliwości nie ufa 62,6 proc. badanych.

