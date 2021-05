"Ma być Szydło bis". Ciekawe doniesienia ws. marszałek Sejmu

Uwagi mediów nie umknął fakt, że na sobotniej prezentacji Polskiego Ładu obok premiera i prezesa PiS wystąpiła marszałek Sejmu. Elżbieta Witek zapowiedziała nowe rozwiązania w zakresie polityki prorodzinnej oraz m. in. szeroki program badańprenatalnych dla kobiet w ciąży. Dotychczas najczęsciej w tym temacie głos zabierała była premier Beata Szydło lub urzędujący minister rodziny.

"Nowa funkcja dla Witek"

Rozmówcy portalu Wirtualna Polska z szeregów Prawa i Sprawiedliwości są przekonani, że udział Elżbiety Witek w tym wydarzeniu należy odczytywać w szerszym kontekście politycznym.

– To sygnał, że prezes chce aby odegrała dużo ważniejszą rolę. Może pokierowała kiedyś partią, może przejęła stery rządu. Ma być naszą Szydło bis – mówi polityk PiS.

Inny informator WP wylicza zalety Witek: – Nie dzieli, tylko łączy, jest akceptowana przez koalicjantów, nie miała dotąd spektakularnych wpadek. Ludzie jej pamiętają, że opiekowała się Jolantą Szczypińską, kiedy ta walczyła z chorobą nowotworową, była przy niej w szpitalu MSWiA.

Witek: Mamy plan powrotu na ścieżkę szybkiego rozwoju

Marszałek Sejmu podczas sobotniej prezentacji Polskiego Ładu przekonywała, że rządowy program pobudzenia gospodarki jest najlepszą odpowiedzią na kryzys wywołany pandemią koronawirusa.

– Mamy plan, mamy narzędzia i mamy zdeterminowaną grupę ludzi, która chce ten plan wdrażać w życie, właśnie po to, żeby znowu zaczęli żyć normalnie, żeby Polska mogła znowu wrócić na ścieżkę szybkiego rozwoju. Tym planem jest Polski Ład, który jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na lepsze jutro, na które wszyscy czekamy – powiedziała Elżbieta Witek.

Marszałek Sejmu podkreśliła, że w centrum Polskiego Ładu znajduje się rodzina.

– Dla nas rodzina jest nadal najważniejsza i my z tej ścieżki nie zejdziemy. Nasze wszystkie programy skupiają się wokół rodziny – powiedziała. Witek przedstawiła również niektóre propozycje dotyczące wsparcia rodzin zawarte w rządowym programie. To projekt budowy żłobka w każdej chętnej do tego gminie w Polsce oraz badania prenatalne dla kobiet w ciąży.

Polityk odniosła się również do spodziewanej przez rząd krytyki Polskiego Ładu ze strony opozycji. Przypomniała w tym kontekście rok 2015, kiedy to zapowiedzi dotyczące wprowadzenia świadczenia "500 plus" spotkały się ze zdecydowanie negatywną reakcją partii opozycyjnych.

– Jestem przekonana, że zanim skończy się nasze spotkanie opozycja, szczególnie ta totalna, będzie krytykować wszystko, co będziemy proponować w Polskim Ładzie. Pamiętamy to z roku 2015. Jaki wtedy był atak na nas i na program 500+, jak go wyśmiewano, jak mówiono, że nie ma pieniędzy i nie będzie – stwierdziła Witek.

