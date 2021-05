Nowe przepisy. Od jutra zmiany w użytkowaniu hulajnóg elektrycznych

O konieczności uregulowania przepisów dotyczących poruszania się hulajnogami elektrycznymi mówi się od dłuższego czasu. Do tej pory kierowcy tego typu urządzeń często wykorzystywali lukę w prawie i przemieszczali się nimi z dużą prędkością nie tylko po ścieżkach rowerowych, ale również chodnikach czy ulicach.

Maksymalnie 20 km/h

Przepisy, które wchodzą w życie już jutro nakazują poruszania się hulajnogą elektryczną głównie po drogach dla rowerów lub pasach ruchu dla rowerów, gdzie zawsze należy ustępować pierwszeństwa pieszym. Jeżeli brakuje ścieżek rowerowych, użytkownik pojazdu będzie mógł skorzystać z jezdni. Tu również są pewnie ograniczenia, ponieważ ulicą będzie można jechać tylko wtedy, gdy ruch pojazdów na jezdni jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h. W każdym z tych przypadku dopuszczalna, maksymalna prędkość dla e-hulajnóg musi wynosić do 20 km/h.

Wyjątkowo można też poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych. Będzie to możliwe gdy chodnik znajduje się wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów. Wtedy należy poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, nie utrudniając im ruchu.

Z kartą rowerową lub prawem jazdy

Nowe przepisy będą dotyczyć także ograniczeń wiekowych. Do kierowania e-hulajnogą przez osoby w wieku od 10 do 18 lat wymagane będzie posiadanie karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dzieci w wieku do 10 lat będą mogły korzystać z elektrycznych pojazdów tylko w strefie zamieszkania i pod opieką dorosłego. Osoby pełnoletnie mogą użytkować hulajnogi bez żadnych uprawnień stosując się do pozostałych przepisów.

Z e-hulajnogi nie można korzystać w stanie nietrzeźwości i innych środków odurzających. Zakazane będzie także przewożenie innych osób, zwierząt i ładunków oraz ciągnięcie innego pojazdu. Za łamanie nowych przepisów grozi mandat do 500 zł.

Kara za porzuconą hulajnogę

Ustawa wprowadza także regulację dotyczącą dopuszczenia postoju hulajnogi elektrycznej na chodniku w miejscu do tego przeznaczonym. W przypadku braku takiego miejsca pojazdy muszą być pozostawione jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi.

Za usunięcie z drogi i parkowanie hulajnogi elektrycznej w miejscu nie przeznaczonym grozi kara - 123 zł za usunięcie pojazdu oraz 23 zł za każdą dobę przechowywania.

Czytaj też:

Zmiany w "The Voice Senior". Nieoficjalnie: Rodowicz za PiaskaCzytaj też:

Australia: Pielęgniarka oburzona niechęcią do szczepień, bo na dyżurze podała tylko jedną dawkę