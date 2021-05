Muzeum II Wojny Światowej wycofuje ze sklepu gadżety z motywem Monte Cassino

Muzeum II Wojny Światowej wypuściło okolicznościowe gadżety z okazji 77. rocznicy zdobycia Monte Cassino. W asortymencie znalazły się m. in. skarpetki, etui na okulary oraz krawat. Wszystkie te rzeczy zostały ozdobione motywem czerwonych maków, które są symbolem tej bitwy. Jednocześnie to ważny element polskiej pamięci historycznej.

"Pod Monte Cassino poległo blisko 1000 polskich żołnierzy. O pamięci Polaków walczących o klasztor przypomina pieśń 'Czerwone Maki na Monte Cassino', która nawiązuje do kwiatów, licznie porastających i rozkwitających na okolicznych wzgórzach" – można było przeczytać na stronie internetowej sklepu prowadzonego przez muzeum.

Kontrowersje i przeprosiny

Wielu internautów wyraziło oburzenie taką formą promocji pamięci o bitwie o Monte Cassino. W efekcie Muzeum II Wojny Światowej usunęło ze swojego profilu na Facebooku informację o promocji. Na swojej stronie internetowej wydało komunikat, w którym poinformowano o wycofaniu z oferty kolekcji "Czerwone Maki".

"Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, tak jak większość muzealnych instytucji kultury, posiada sklep muzealny. Prezentowany w nim asortyment wizualnie nawiązuje do problematyki II wojny światowej, wpisując się w działania statutowe instytucji – m.in. prowadzenie działalności popularyzatorskiej i wydawniczej. Poprzez oferowane produkty, w tym kolekcje tematycznych promocyjnych materiałów muzealnych, instytucja zwraca uwagę na historię najtragiczniejszego konfliktu w historii ludzkości, zachęca do jej poznawania oraz promuje ją w przystępny sposób. Za pomocą wyrazu artystycznego, w poszanowaniu dla znaczenia historycznego, Muzeum nawiązuje oferowanym asortymentem do najważniejszych wydarzeń i postaci II wojny światowej. Utrwalone na materiałach promocyjnych historie i obrazy prezentują przede wszystkim polskie doświadczenie II wojny światowej: od złamania niemieckiego szyfru Enigmy (1932 r.), przez walki z agresorem niemieckim na Westerplatte i w bitwie o Anglię (Dywizjon 303), po sięgnięcie do historii Cichociemnych, brygady gen. Maczka (czołg Sherman) czy 2. Korpusu Polskiego (czerwone maki na Monte Cassino), Armii Krajowej (Powstanie Warszawskie 1944 r.) i Narodowych Sił Zbrojnych (mundur żołnierza). Część asortymentu jest skierowana także do młodszego odbiorcy, tak jak ten dotyczący niedźwiedzia Wojtka – towarzysza walki żołnierzy gen. Władysława Andersa. W poszanowaniu otrzymanych krytycznych opinii dotyczących produktu promocyjnego zawierającego motyw maków, wpisującego się w popularną serię asortymentu „Czerwone Maki na Monte Cassino”, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku przeprasza wszystkich, którzy poczuli się dotknięci, jak i informuje, że wycofało w/w produkt ze sklepu muzealnego. Priorytet działalności sprzedażowej Instytucji stanowią publikacje z Polski i ze świata, w tym liczne tytuły wydane nakładem muzealnego wydawnictwa. Za pomocą tematycznych plakatów, materiałów szkolnych, przypinek czy kobiecej i męskiej linii asortymentu promowana jest wiedza o II wojnie światowej, inspirująca do dalszego zgłębiania tematu, jak i podkreślająca przywiązanie kupujących do historii. Każda zaproponowana przez Muzeum seria jest opatrzona rysem historycznym wprowadzającym do tematyki danego zagadnienia. Kolekcje promocyjnych materiałów muzealnych, w tym związanych z okresem I i II wojny światowej, są stałym elementem oferowanego asortymentu kluczowych instytucji kultury na całym świecie, jak chociażby: Imperial War Museums (Wielka Brytania), The National WWI Museum and Memorial (USA), The National WWII Museum (USA), National Army Museum (Wielka Brytania), Australian War Memorial (Australia), czy Hiroshima Peace Memorial Museum (Japonia)" – czytamy w komunikacie.

