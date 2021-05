Wojciech Maksymowicz przechodzi do Polski 2050 Szymona Hołowni

Nowego członka koła poselskiego Polski 2050 przedstawili Szymon Hołownia oraz Hanna Gill-Piątek, która jako pierwsza z parlamentarzystów obecnej kadencji dołączyła do partii byłego kandydata na prezydenta RP.

W ostatnim czasie z Koalicji Obywatelskiej do Szymona Hołowni odeszły posłanki Joanna Mucha oraz Paulina Henning-Kloska, a także poseł Tomasz Zimoch. Z kolei w Senacie KO opuścił senator Jacek Bury. Wcześniej Hołowni udało się "przeciągnąć" na swoją stronę posłankę Lewicy Hannę Gill-Piątek. Ostatnim politycznym nabytkiem byłego celebryty jest Mirosław Suchoń, polityk KO. Teraz dołączył do nich Wojciech Maksymowicz, który opuścił Porozumienie Jarosława Gowina.

"Dziś potrzebujemy zupełnie nowego rozdania. Spotykania się wokół idei, które nas łączą, wokół celów, które chcemy zrealizować. W @PL_2050 chcemy iść w poprzek podziałów. Z radością witam prof. Wojciecha Maksymowicza w naszych szeregach!" – napisał na Twitterze lider PL2050.

Sam Maksymowicz podczas konferencji w Sejmie mówił, że jedną z głównych kwestii, jaką będzie zajmował się w nowej partii jest służba zdrowia. Mocno skrytykował również obecny rząd.

– Teraz w interesie ludzi chorych i potrzebujących pomocy nie mogę zgodzić się na politykę prowadzącą do zapaści służby zdrowia. A taką właśnie zapowiada zurzędniczała, PR-owska koncepcja Polskiego Ładu. Po ponad roku walki z pandemią polskie pielęgniarki, ratownicy medyczni, lekarze, setki tysięcy ofiarnie z narażeniem pracujących pracowników służby zdrowia, walczyło o życie Polaków – powiedział.

– Zamiast programu dla większej efektywności przychodni i szpitali, urzędnicy przygotowali dalszą, drastyczną biurokratyzację, zamordyzm i centralizację. PiS forsuje powrót do czysto PRL-owskiego centralizmu – dodał.

Odejście z Porozumienia

W środę media donosiły o odejściu Maksymowicza z Porozumienia.

"Opuszczenie koalicyjnego Porozumienia byłoby już ostatecznym pożegnaniem Wojciecha Maksymowicza z obozem rządzącym. W połowie kwietnia poseł ogłosił bowiem, że odchodzi z sejmowego klubu PiS" – wskazywała "GW".

Przypomnijmy, że w pierwszej połowie kwietnia pojawiła się informacja, że Ministerstwo Zdrowia domaga się informacji na temat eksperymentów medycznych w dziedzinie neurochirurgii z lat 2013–2020 nadzorowanych przez Wojciecha Maksymowicza.

Doniesienie do resortu zdrowia złożył Mariusz Dzierżawski, założyciel fundacji Pro – prawo do życia. Oskarżył on polityka o zabicie nieustalonej liczby dzieci przedwcześnie urodzonych. Szpital, w którym miało dochodzić do tych przestępstw wydał oświadczenie, w którym zaprzeczył, że takie praktyki miały miejsce.

"Opisane w doniesieniach prasowych, procedury pobrania tkanek od żywych płodów pochodzących z aborcji nigdy nie miały miejsca na terenie Szpitala i są absolutnie niezgodne z zasadami etyki lekarskiej" – podkreśliło kierownictwo Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie.

Maksymowicz po ujawnieniu tych informacji zdecydował się opuścić klub parlamentarny PiS.

