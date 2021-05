TSUE zdecydował ws. delegowania sędziów. Orzeczenie niekorzystne dla Polski

Dzisiejsza decyzja jest kolejnym krytycznym orzeczeniem ws. rządowej reformy sądownictwa. "Kolejne nowelizacje ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, które uniemożliwiły skuteczną kontrolę rekomendacji prezydentowi przez KRS kandydatów na sędziów do Sądu Najwyższego, "mogą naruszać prawo Unii" – orzekł w marcu Trybunał Sprawiedliwości UE.

W czwartek poinformowano, że system delegowania sędziów w Polsce łamie unijne prawo. Choć jak przyznaje autor orzeczenia, rzecznik generalny TSUE Michal Bobek, w prawie Unii nic nie stoi na przeszkodzie temu, by państwa członkowskie ustanowiły system, zgodnie z którym sędziowie mogą być tymczasowo delegowani z jednego sądu do drugiego.

Brakuje odgórnych kryteriów

Jak uzasadnia orzeczenie rzecznik generalny, w Polsce brakuje ustanowionych odgórnie kryteriów, które byłyby stosowane podczas procedury delegowania sędziego. Powinny one "gwarantować minimum jasności co do tego, dlaczego i w jaki sposób dana decyzja została podjęta, a przez to umożliwić jakąś formę kontroli".

Procedura stosowana w Polsce budzi obawy TSUE, ponieważ, w ocenie Trybunału, umożliwia ministrowi sprawiedliwości i Prokuratorowi Generalnemu wywieranie nacisku na sędziów, poprzez groźbę cofnięcia takiej delegacji, która de facto stanowi formę awansu.

"Poważne obawy budzi fakt, że delegowanie następuje na czas nieokreślony i może zostać zakończone w każdej chwili według uznania Ministra Sprawiedliwości będącego zarazem Prokuratorem Generalnym" – czytamy w komunikacie prasowym TSUE.

Wprowadzanie "swoich ludzi"

Rzecznik generalny uważa także za niedopuszczalny fakt, że sędzia delegowany może być równocześnie rzecznikiem dyscyplinarnym, co prowadzi, jego zdaniem, do tego, że obecny system umożliwia ministrowi sprawiedliwości wprowadzanie "swoich ludzi" do sądów i składów orzekających.

"Z pewnością nie jest przesadą sądzić, że sędziowie mogą być niechętni, aby nie zgadzać się z kolegami, którzy pewnego dnia mogą wszcząć przeciwko nim postępowanie dyscyplinarne" – czytamy w uzasadnieniu wyroku.

Rzecznik generalny skrytykował także fakt, że minister sprawiedliwości jest jednocześnie prokuratorem. Określił ten stan jako "piekielne przymierze" dwóch organów instytucjonalnych.

