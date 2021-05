Była poseł PO zatrzymana przez CBA. Sąd odrzucił wniosek o areszt

Funkcjonariusze szczecińskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali w środę Danutę O. – byłą posłankę Platformy Obywatelskiej, a obecnie – Kierownik Oddziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Delegatury Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie.

Szczeciński sąd zdecydował, że kobieta nie trafi do tymczasowego aresztu. Prokuratura odwoła się od tej decyzji - dowiedział się portal tvp.info.

– Sąd nie przychylił się do wniosku prokuratury i nie zastosował wobec podejrzanej środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy – potwierdził rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Szczecinie prok. Marcin Lorenc.

Zarzuty dla byłej parlamentarzystki

Zatrzymanie ma związek ze sprawą dotyczącą podejrzenia wręczania oraz przyjmowania korzyści majątkowych w zamian za spowodowanie pozytywnego rozpatrzenia wniosków o zezwolenia na pracę i pobyt cudzoziemców. Agenci CBA prowadzą śledztwo pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Szczecinie.

Zatrzymana zajmowała się sprawami związanymi z legalizacją pobytu cudzoziemców w Polsce oraz wydawaniem pozwolenia na pracę. Jak ustalili funkcjonariusze CBA zatrzymana kobieta organizowała pracę wydziału w taki sposób, aby preferencyjnie traktować zatrzymaną wcześniej do sprawy właścicielkę firmy doradztwa personalnego, która mogła liczyć na przychylność i przyśpieszenie procedur związanych ze składanymi wnioskami. Proceder miał miejsce w latach 2019-2020.

Zatrzymaną przewieziono do prokuratury, gdzie usłyszała zarzuty. Jednocześnie dokonano przeszukania w miejscu pracy oraz w mieszkaniu należącym do Danuty O. Jak informuje na swojej stronie CBA, zatrzymanie byłej posłanki PO to kolejna akcja funkcjonariuszy w tej sprawie.

"W marcu tego roku do sprawy zostały zatrzymane dwie osoby, w tym urzędniczka Oddziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Delegatury Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie oraz przedsiębiorczyni zajmującą się profesjonalnie pomocą w sporządzaniu i składaniu wniosków o legalizację pobytu i zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium RP" – napisano.

