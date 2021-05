"Pedofilia podczas egzaminów do liceum?". Kaźmierczak atakuje warszawską szkołę

18 maja prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezary Kaźmierczak opisał na Facebooku i Twitterze szokujące odkrycie dot. egzaminu wstępnego do jednego z warszawskich liceów.

Erotyczna lista lektur

"Moja 13-letnia córeczka szuka szkoły średniej. W ramach tych poszukiwań (...) trafiła do 21. Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Jerzego Grotowskiego w Warszawie. Egzamin do tej szkoły odbywa się m.in. na postawie rozmowy na temat książki" – opisuje Kaźmierczak.

twitter

Na stronie szkoły podano listę książek oraz podkreślono: „Nie będziemy pytać o szczegóły treści. Zależy nam na rozmowie o Twoich wrażeniach, przemyśleniach i wnioskach dotyczących tej lektury”.

Wybrane książki to m.in. „Opowieść podręcznej” M. Atwood, „Krwawa komnata” A. Carter i „Kochankowie z Marony” J. Iwaszkiewicza.

Jak relacjonuje dalej przedsiębiorca, ona i żona postanowili skontrolować jakie książki szkoła poleca dzieciom.

"Ani ja, ani Frau Kaźmierczak nie jesteśmy obeznani w literaturze porno więc lista nie wzbudziła żadnych naszych podejrzeń. Zapisaliśmy córkę na egzamin. Przed udostępnieniem dziecku książek Frau Kaźmierczak postanowiła zerknąć na pierwsze rekomendowane dzieło: Krwawą Komnatę. Wszystkie włosy stanęły jej dęba. Oto o czym m.in. chciał rozmawiać jakiś pedofil bądź zboczeniec z moją 13-latka!" – opisuje dalej Kaźmierczak.

"O jej »wrażeniach, przemyśleniach i wnioskach dotyczących tej lektury«

Całe opowiadanie jest o seksie:

»mężczyzna w czarnej masce wolna ręką manipuluje przy k..., zakrzywionym w górę jak szabla, którą dzierży«

»Tuzin mężów wbijało na pal tuzin oblubienic«

»Bez żadnej powściągliwości«, »położył mi władczo rękę na piersi« i »kazał mi włożyć obrożę« bo »ze swojego stroju zachowała« tylko ją. »Słyszałam jego ostry krzyk i bluźnierstwa w chwili orgazmu, krwawiłam« – czytamy we wpisie przedsiebiorcy.

"Jestem bardzo zainteresowany, który to skur*****. chce w 21 SLO w Warszawie prowadzić tego typu rozmowy z dziećmi i jak to w ogóle jest możliwe i jak to jest możliwe, że organa państwa polskiego to tolerują" – napisał Kaźmierczak.

Reakcja ministerstwa i szkoły

Wpis Kaźmierczaka spotkał się z szybką reakcją Ministerstwa Edukacji i Nauki, które skomentował sprawę na Twitterze.

twitter

„Szanowny Panie, sprawa jest pilnie wyjaśniana. Minister Przemysław Czarnek zlecił Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty sprawdzenie tej kwestii w trybie nadzoru pedagogicznego. Dobro dziecka jest dla nas najważniejsze!” – odpowiedziano z konta resortu.

Relacje Kaźmierczaka wywołały jednocześnie reakcję dyrekcji placówki, która wydała oświadczenie.

„W związku z materiałami opublikowanymi w dniu 18 maja 2021 przez pana Cezarego Kaźmierczaka (Twitter, Facebook) oraz pana Roberta Winnickiego (Facebook) informujemy, że podjęliśmy kroki prawne dotyczące pociągnięcia Panów i innych osób rozpowszechniających fałszywe treści do odpowiedzialności za zniesławienie i zniewagę oraz naruszenie dobrego imienia szkoły” – czytamy w komunikacie.

Czytaj też:

Irlandzki biskup ubolewa nad brakiem błogosławieństw dla homoseksualistów