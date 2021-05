Wyrzucą Schetynę? Budka utrzyma władzę? Nieoficjalne doniesienia nt. konfliktu w PO

Kryzys wewnątrz Platformy Obywatelskiej trwa już od kilkunastu tygodni. Spora część działaczy jest rozczarowana ostatnimi posunięciami przewodniczącego partii, które doprowadziły PO do najniższych sondażowych wyników w historii ugrupowania. Niezadowolenia budzą także polityczne transfery do Polski 2050 Szymona Hołowni oraz fala odejść z partii (ostatnio szeregi PO opuścili europosłanka Róża Thun oraz krakowski radny Wojciech Krzysztonek).

Konflikt w PO

We wtorek odbyło się posiedzenie klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, na którym dyskutowano bieżącą sytuację w partii. – Chyba jednak wszyscy mieli poczucie, że panowie Raś i Zalewski po prostu przegięli, chodząc od wielu tygodni po mediach i plując na Platformę. Bo tak to trzeba nazwać –mówi jedna z posłanek w rozmowie z gazeta.pl.

Polityk zasiadająca we władzach partii nie kryje z kolei, że w PO nadal trwa walka o władzę. – Niestety, jak słuchałam kolegów i koleżanek, to miałam wrażenie, że może połowie chodzi rzeczywiście o Platformę, nasze wartości, ideały, wygrywanie wyborów, odbicie Polski z rąk PiS-u, zaś co najmniej połowie o władzę w Platformie, a nie władzę w Polsce – stwierdza.

Pozbędą się Schetyny?

Przed posiedzeniem mówiono o zbieraniu podpisów pod wnioskiem o dymisję Budki, za czym miał podobno stać Grzegorz Schetyna. Do niczego takiego jednak nie doszło. – Wczoraj Grzegorz wyglądał na mocno przygaszonego i zaskoczonego negatywnymi opiniami i reakcjami wobec tych, którzy bujają łódką. Nie wyglądał na kogoś, kto jest w bojowym nastroju – mówi jeden z polityków ze ścisłego kierownictwa partii.

Jeden z działaczy, który nie opowiada się po żadnej ze stron konfliktu, stwierdził, że Schetyna "gra bandycko" i zależy wyłącznie na wyrównaniu własnych rachunków, a nie na interesie partii. Rozmówcy portalu przyznają, że nie ma obecnie większych szans na zmianę lidera, a sam Schetyna, jeżeli nie przestanie destabilizować partii, to może zostać wyrzucony.

– Jeśli miarka się przebierze, jeśli będzie poczucie, że zamiast pracować na dobry wspólny wynik, Grzegorz woli dalej bujać łódką, to nie wykluczam, że się z nim pożegnamy – stwierdził polityk z władz PO.

