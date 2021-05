Spurek do ministra rolnictwa: Tej zmiany nie zatrzymacie!

Spurek napisała do ministra na Twitterze, oznaczając polityka we wpisie.

"Zła wiadomość dla Grzegorza Pudy i mięsnych lobbystów – kończy się epoka klatkowa. Dzisiaj komisja AGRI (Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi - red.) zrobiła pierwszy krok w kierunku zakazu przetrzymywania zwierząt hodowlanych w klatkach, ich wykorzystania i zabijania. Tej zmiany nie zatrzymacie!" – cieszy się polityk.

Kolejne pomysły Spurek

Europosłanka Zielonych nie ustaje w promowaniu kontrowersyjnych pomysłów. Jednym z ostatnich jej postulatów jest "Piątka dla branży roślinnej", która zakłada m.in. wprowadzenie zakazu reklam mięsa, mleka i jaj. Europosłanka zadeklarowała wsparcie merytoryczne i legislacyjne wszystkim parlamentarzystom, którzy popierają te postulaty. "Zróbmy to dla klimatu, praw człowieka i oczywiście dla praw zwierząt!" – apelowała niedawno polityk.

O swoim pomyśle polityk mówiła w wywiadzie dla "Faktu".

– Dopóki środki publiczne będą przeznaczane na wspieranie produkcji mięsa oraz reklamę mięsa i mleka, dopóty nie możemy powiedzieć „mój talerz moja sprawa”. W tym momencie jedzenie jest kwestią publiczną – tłumaczyła Spurek. – Pytanie, czy polityczki i politycy są na tyle odważni, żeby zdecydować się wprowadzać takie zmiany – zastanawiała się europosłanka w rozmowie z tabloidem.

– Bardzo niewiele mówi się, jakie konsekwencje dla klimatu ma rolnictwo, jak wpływa na katastrofę klimatyczną. Dopóki nie zaczniemy o tym mówić, to nie będziemy mogli zwalczać katastrofy klimatycznej. Piątka dla branży roślinnej to odpowiedź na to, jakie strategie powinniśmy tworzyć, jeżeli chcemy zwalczać katastrofę klimatyczną w związku z działaniem sektora rolniczego – tłumaczyła dalej Spurek.

