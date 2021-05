Kłęby czarnego dymu nad Elektrownią Bełchatów. Zapalił się taśmociąg

Ogień pojawił się w sobotę na terenie Kopalni Węgla Kamiennego Bełchatów w Rogowcu. Wiadomo, że zapalił się taśmociąg, którym transportowany jest węgiel do bloku energetycznego.

Jak przekazał reporterowi RMF FM jeden ze strażaków, na razie nie ma informacji o poszkodowanych, ani konieczności przeprowadzenia ewakuacji. – Akcja gaśnicza jest utrudniona ze względu na dostęp do płonącego obiektu. Znajduje się on na znacznej wysokości. Jest on mniej więcej na wysokości wieżowca. Strażakom udało się ugasić wstępnie ogień, ale sytuacja pożarowa nie została opanowana. W akcję zaangażowany jest podnośnik i drabina – poinformował.

Na miejscu pracuje 13 zastępów straży pożarnej.

Elektrownia Bełchatów to największa w Europie elektrownia węglowa wytwarzająca energię elektryczną z węgla brunatnego oraz największy w Unii Europejskiej zakład emitujący dwutlenek węgla. Produkuje około 20 proc. energii elektrycznej w Polsce.