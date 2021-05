Samotność i siła

Nawet krótka analiza pokazuje, jak bardzo podobny jest do kwestii ukraińskiej w Drugiej Rzeczypospolitej. Racje historyczne i społeczne krzyżują się z geopolityką. Wrzesień ’39 potwierdził, jak niezbędna była Polsce granica ze sprzymierzoną Rumunią (a potem i z Węgrami). Najkrótsze zaś zwężenie terytorium Izraela, dzielące granicę Autonomii Palestyńskiej od morza, to ledwie kilkanaście kilometrów. Bezpieczeństwo to najbardziej niezbywalne wśród praw narodu, które chronić musi każdy rząd.