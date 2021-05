Platforma bez kotwicy

To potwierdza tylko, że lider partii nie znosi niesubordynacji, najmniejszej samodzielności, każdy musi myśleć tak jak on i powtarzać jak za panią matką” – tak o zawieszeniu Pawła Zalewskiego pisał Daniel Passent w tygodniku „Polityka”. Tyle że było to w 2007 r., gdy Zalewskiego zawieszano w prawach członka PiS. Dzisiaj, gdy Zalewskiego wyrzucono z Platformy (bez zabawy w zawieszanie), komentarze są o wiele mniej dosadne i idą w nieco innym kierunku – czytamy o powszechnym kryzysie w partii, o tym, że potrzeba zmian, że kierownictwo może się trochę pogubiło.