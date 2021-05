Dr Sutkowski o liczbie zakażeń: Obostrzenia i szczepieni przyniosły rezultaty

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w niedzielę o 1 075 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem, zmarło 46 chorych z COVID-19.

Poprawa sytuacji w kraju

Dr Sutkowski zwrócił uwagę, że są to dane weekendowe, niższe szczególnie w zakresie zgonów, "ale cały czas, od kilku tygodni, zmniejsza się liczba zakażeń i przypadków zgonów w szpitalach".

– To jest pokłosie coraz lepszej sytuacji pandemicznej. Trzeba to skomentować jako dobre dane, które wskazują na to, że i obostrzenia przyniosły rezultaty, ale i pogoda pomogła w walce z koronawirusem – ocenił prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych. Według niego, ostatnie statystyki mogą też świadczyć o skuteczności szczepień. – W szpitalach obserwujemy głównie osoby starsze, niezaszczepione, albo osoby młodsze niezaszczepione. To one chorują – podkreślił.

Zdaniem Sutkowskiego, dotychczasowa "gradacja luzowania obostrzeń" okazała się skuteczna i powinna być kontynuowana.

Czeka nas kolejna fala zachorowań?

Ekspert zaznaczył, że w 80 proc. liczba zakażeń zależy od nas – "to my możemy wszystko i poprawić, i popsuć".

Pytany o kolejną falę zakażeń, zaznaczył, że pod koniec czerwca możemy się spodziewać "małej bryzy", a jesienią być może "nieco większej fali". Zastrzegł, że ich skala będzie nieporównanie mniejsza od tej, z jaką mieliśmy do czynienia podczas trzeciej fali. W jego ocenie, "górka" pod koniec czerwca będzie następstwem luzowania obostrzeń, "które się jeszcze dzisiaj nie kumulują w postaci hospitalizacji".

– Możemy przypuszczać, że kolejne problemy zaczną się jesienią, bo zaszczepi się 50, a nie 80 proc. osób i wygaśnie odporność wśród tych, którzy już chorowali na koronawirusa – powiedział. – Uratujemy się działając, czyli powodując, że będziemy się szczepić – zaznaczył.

Odnosząc się do dyskusji o tzw. paszportach covidowych wskazał, że taki certyfikat powinien być postrzegany jako służący bezpiecznej turystyce. – Będzie pewnie paszportem na Europę – podsumował.