"Mamy nowe argumenty dla TSUE". Premier zapowiada negocjacje z Czechami

Podczas konferencji prasowej we Wrocławiu premier Mateusz Morawiecki odniósł się do decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w myśl której Polska ma w trybie natychmiastowym zamknąć elektrownie Turów.

"Nie możemy sobie na to pozwolić"

Szef rządu ocenił, że decyzja ta jest bardzo niebezpieczna, zarówno z punktu widzenia ekologicznego, ale i z punktu widzenia energetycznego. – W kopalni i elektrowni jest produkowane do 7 proc. polskiego prądu, polskiej energii elektrycznej. Nie możemy pozwolić sobie na takie ryzyko dla polskich rodzin, dla polskich instytucji – tłumaczył Morawiecki.

– Dla nas jest to sprawa fundamentalna, aby nie doprowadzić do katastrofy ekologicznej i katastrofy gospodarczej w tej części Polski. Jesteśmy otwarci na rozmowy i negocjacje, ale kopalnia musi pozostać utrzymana w ruchu – dodawał.

"Siadamy do negocjacji"

Premier Morawiecki poinformował też o działaniach, jakie z związku z decyzją Trybunału zamierza podjąć Polska. Chodzi o przystąpienie do negocjacji z Czechami oraz przedstawienie nowych agumentów TSUE. – Nowe argumenty są uzasadnione poprzez budowę tzw. ekranu, który ma zabezpieczyć wodę. On miał być wybudowany do 2023, ale będzie gotowy już we wrześniu tego roku – zapowiedział szef rządu.

– Poprzez ten spór graniczny doszło niestety do zaognienia sporu między Polską a Czechami – wskazał premier, dodając, że będzie w Brukseli rozmawiał na ten temat z premierem tego kraju. – Ten spór podgrzewany jest przez fakt wyborów parlamentarnych niedługo w Czechach – stwierdzil.

– Nasze stanowisko utrzymania kopalni i elektrowni w ruchu pozostawiamy niezmienne. Naszym sąsiadom przeszkadza kopalnia na węgiel brunatny, a po drugiej stronie granicy - w Czechach i Niemczech - kopalnie i elektrownie dalej funkcjonują – zauważył Morawiecki.

TSUE nakazuje Polsce wstrzymanie wydobycia węgla w kopalni Turów

W piątek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przychylił się do wniosku czeskich władz i nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni Turów, do czasu rozstrzygnięcia sprawy.

"Polska zostaje zobowiązana do natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów. Podnoszone przez Czechy zarzuty dotyczące stanu faktycznego i prawnego uzasadniają zarządzenie wnioskowanych środków tymczasowych" – czytamy w postanowieniu wydanym przez wiceprezes Trybunału.

