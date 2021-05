Rządzący proponują "loterię szczepionkową". Można wygrać fortunę

Michał Dworczyk przekazał, że rząd i samorządy planują przeprowadzenie szeregu akcji, których celem będzie zachęcenie Polaków do szczepień.

Wczoraj w rozmowie z Radiem Zet szef KPRM przekazał, że rząd musi "szukać różnych, niestandardowych pomysłów, aby zachęcić Polaków do szczepień".

– W najbliższy wtorek przedstawimy cały katalog nowych działań, które będą miały właśnie charakter profrekwencyjny, a który będziemy realizować zarówno na poziomie rządu, jak i samorządu – mówił Dworczyk. Wśród tych działań wymienił pomysł organizowania loterii.

"Loteria szczepionkowa"

Wspólnie z Totalizatorem Sportowym rząd szykuje uruchomienie specjalnej loterii, w której do wygrania będzie milion złotych. Wziąć w niej udział będą miały prawo jedynie osoby zaszczepione.

– W loterii przewidzianej dla pojedynczych obywateli, rozważamy kilka pułapów finansowych - losowania tygodniowe, miesięczne i finałowe – przekazał w rozmowie z "Wprost".

– Ze strony państwa będzie wsparcie na lokalne wydarzenia promocyjne. Gminy, w których poziom zaszczepienia będzie wynosił 75 proc., dostaną kilkaset tysięcy złotych. Potem spośród nich wybierzemy te z rekordowym wynikiem i one otrzymają milionowe wsparcie na dowolny cel – dodaje polityk.

Sondaż: 25 proc. Polaków nie zamierza zaszczepić się przeciwko COVID-19

25 proc. ankietowanych nie zamierza zaszczepić się przeciwko COVID-19. Więcej niż co trzeci (36 proc.) badany już się zaszczepił, natomiast 33 proc. wciąż zamierza się zaszczepić –wynika z sondażu CBOS.

Jak czytamy w komunikacie przesłanym w poniedziałek PAP, z deklaracji badanych wynika, że tylko 6 proc. ankietowanych wciąż nie ma sprecyzowanego stosunku do szczepień.

W porównaniu z pomiarem kwietniowym bardzo wyraźnie przybyło zaszczepionych przynajmniej jedną dawką (wzrost z 21 do 36 proc.), a ubyło deklarujących zamiar zaszczepienia (z 44 do 33 proc.) i tych, którzy nie chcą się szczepić (z 30 do 25 proc.).

