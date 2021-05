"Kariera za niemieckie pieniądze". Ciekawe ustalenia ws. Trzaskowskiego

O szczegółach można przeczytać w nowym wydaniu tygodnika "Gazeta Polska".

"Dwa tygodnie przed ogłoszeniem powstania Campusu Polska Przyszłości Rafał Trzaskowski spotkał się online z politykami niemieckiej chadecji, a także z przedstawicielami finansowanej przez Berlin Fundacji Adenauera oraz reprezentantką Junge Union (młodzieżówki CDU/CSU) i ambasadorem Niemiec w Polsce. Niezależnie od tego, czy finansowany przez Niemców Campus dla polskiej młodzieży był właśnie efektem tych rozmów, nie jest to jedyna związana z niemieckimi pieniędzmi inicjatywa, w której uczestniczy Trzaskowski" – informuje tygodnik.

Niemieckie związki Trzaskowskiego

"GP" opisuje: "Wśród partnerów nowej inicjatywy Trzaskowskiego jest niemiecka Fundacja Konrada Adenauera, w 99 proc. finansowana ze środków niemieckiego rządu. Szefem Fundacji Adenauera jest Norbert Lammel, w latach 2005–2017 przewodniczący Bundestagu. Z kolei na czele Rady Powierniczej Fundacji stoi były chadecki kanclerz Austrii Wolfgang Schüssel, który – co warto podkreślić – od 2019 roku zasiada w Radzie Dyrektorów rosyjskiego Łukoila".

Campus Polska Przyszłości

Campus Polska Przyszłości to inicjatywa, która ma pod koniec wakacji zgromadzić na terenie uniwersyteckiego miasteczka Kortowo w Olsztynie ponad 1000 aktywistów i aktywistek. To spotkanie dla tych, którzy nie chcą wchodzić do struktur partii politycznych, ale mają potrzebą zaangażować się w działania społeczno-polityczne.

– Musimy dużo zmienić, bo w Polsce nie może być tak jak teraz. Szczególnie dla was, którzy teraz zaczynacie dorosłe życie. Mamy okazję stworzyć Polskę jakiej chcemy. Z edukacją, prowadzącą do dobrze płatnej pracy. Tolerancyjną i wolną od uprzedzeń. Polskę przyszłości. Potrzebujemy zmiany jak świeżego powietrza – mówi Rafał Trzaskowski w spocie, który promuje jego inicjatywę.

