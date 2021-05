Nowe dane o zakażeniach koronawirusem. Zmarło ponad 200 osób

1267 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem to osoby z województw: śląskiego (185), mazowieckiego (148), wielkopolskiego (148), dolnośląskiego (122), małopolskiego (100), łódzkiego (92), zachodniopomorskiego (74), lubelskiego (70), pomorskiego (70), kujawsko-pomorskiego (53), podlaskiego (40), opolskiego (35), świętokrzyskiego (33), warmińsko-mazurskiego (33), podkarpackiego (32), lubuskiego (22). 10 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną – podaje resort zdrowia.

Z informacji Ministerstwa wynika także, że z powodu COVID-19 zmarło 55 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 154 osoby.

Dane o szpitalach

Jak podaje dalej resort zdrowia, w szpitalach przebywa 6 295 chorych z COVID-19, a 925 z nich jest podłączonych do respiratorów.

Resort poinformował również, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowane jest 24 684 łóżek i 2 624 respiratorów.

Ministerstwo przekazało ponadto, że na kwarantannie przebywa 77 tys. 5 osób. Resort podał też, że wyzdrowiało dotąd 2 630 581 zakażonych.

Polska gotowa na czwartą falę?

Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski mówił w środę w Programie Trzecim Polskiego Radia o tym, że chociaż sytuacja w Polsce się poprawia to resort zdrowia zachowa gotowość na wypadek czwartej fali COVID-19.– To jest bardzo ważne, żebyśmy utrzymali pewien minimalny poziom infrastruktury covidowej, szczególnie część szpitali tymczasowych, bądź koncentrując leczenie wszystkich na covid, bądź też utrzymując je w formie tzw. pasywnej, czyli gotowe ze sprzętem, łóżkami, ale nie działające - w sensie nie absorbujące personelu – mówił Niedzielski. Dodał, że personel musi wrócić do "tradycyjnego leczenia" i zajmowania się leczeniem oraz diagnozowaniem innych chorób.

Zapewnił, że infrastruktura covidowa będzie cały czas gotowa, "być może uśpiona, ale będziemy przygotowani na ewentualność czwartej fali".

Niedzielski pytany był też o harmonogram luzowania obostrzeń po 5 czerwca. W jego ocenie są przesłanki do tego, żeby luzować obostrzenia.