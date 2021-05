Dzień Niepodległości Gruzji. Prezydent Duda: Czekamy na was w zjednoczonej Europie

Prezydent Andrzej Duda jest jedynym prezydentem innego kraju, który wziął w nich udział. Jako honorowy gość zagraniczny wygłosił swoje wystąpienie.

– W Zjednoczonej Europie oraz w NATO jest wystarczająco dużo miejsca, by pomieścić naszych przyjaciół ze wschodniej części Europy, pomieścić: Gruzję, Ukrainę czy Mołdawię – mówił Prezydent na Placu Wolności w Tbilisi.

– Zwłaszcza, w obliczu aktualnej sytuacji "polityka otwartych drzwi" Unii Europejskiej i "polityka otwartych drzwi" NATO muszą pozostać utrzymane – podkreślił.

Prezydent akcentował, że wolność, niepodległość, demokracja, szacunek i solidarność to także zasady przyświecające naszej współpracy. – Gruzini, czekamy na Was w Zjednoczonej Europie, bo od wieków jesteście częścią jej dziedzictwa. Gruzini, czekamy na Was w NATO, bo jesteście dumnym i dzielnym narodem, który zasługuje na bezpieczeństwo i na możliwość spokojnego budowania swojego dobrobytu – mówił Andrzej Duda.

Przekonywał, że Gruzja ma w Polsce przyjaciela, który na tej ścieżce będzie nadal ją wspierała.

Aspiracje do UE i NATO

W marcu br. Andrzej Duda odbył wideorozmowę z Prezydent Zurabiszwili – tematami była sytuacja wewnętrzna w Gruzji oraz współpraca dwustronna szczególnie w ramach euroatlantyckiej drogi Gruzji.

W 2018 roku Prezydent RP odwiedził Tbilisi, gdzie wraz z innymi przywódcami krajów Europy Środkowo-Wschodniej wziął udział w obchodach 100. rocznicy proklamowania Demokratycznej Republiki Gruzji.

Andrzej Duda odwiedził Gruzję także w 2017 roku. Wraz z ówczesnym prezydentem tego państwa podpisał deklarację upamiętniającą 25-lecie ustanowienia stosunków dyplomatycznych między Polską a Gruzją. W deklaracji zaznaczono m.in., że Polska w pełni popiera gruzińskie aspiracje do uzyskania członkostwa w Unii Europejskiej i NATO.

