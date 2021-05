Kobieta, mężczyzna, dzieci. Według Strajku Kobiet to "faszystowski model rodziny"

OSK postuluje radykalne zmiany w wielu dziedzinach życia. Jedną z nich jest edukacja. "Masz dzieci w szkolnym wieku? To na pewno zaglądałaś, zaglądałeś do ich książek. Im bliżej elementarza, tym stereotypy jaskarwsze" – wskazuje organizacja we wpisie opublikowanym na Facebooku.

Według OSK promowanie normalności i tradycji jest szkodliwe dla dzieci.

"Faszystowska matryca"

Ogólnopolski Strajk Kobiet bez ogródek ocenia tradycyjny model rodziny jako... faszystowski. Takie stwierdzenie pojawiło się w pierwszej wersji wpisu: "I na obrazkach, i w treści model rodziny z faszystowskiej matrycy – kobieta, mężczyzna, dzieci, wszyscy biali, polscy, pełnosprawni, hetero i cis, uprawiający religię objawioną, podporządkowani sobie w katolickiej kolejności. Taki "jedyny słuszny" świat to wyzwanie na wojnę. Rzucacie je pod nogi dzieciom".

Po fali krytyki epitet "faszystowski" został usunięty. Zachowały się jednak screeny.

OSK informuje, że wpis jest "częścią kampanii na rzecz rzetelnej edukacji Rady Konsultacyjnej działającej przy Ogólnopolskim Strajku Kobiet".

Rada Konsultacyjna: Konieczna dymisja ministra edukacji

Pod linkiem, który poleca organizacja można przeczytać postulaty Rady Konsultacyjnej ogólnopolskiego Strajku Kobiet w zakresie edukacji. "Zespół ds. edukacji pracuje nad rozwiązaniami dotyczącymi głębszych i długofalowych zmian w szkołach i przedszkolach. Kolejne wątki będziemy umieszczać na bieżąco w miarę postępu prac ekspertek i ekspertów" – czytamy na stronie.

Wśród propozycji na pierwszym miejscu wskazano dymisję ministra edukacji i nauki. Dalej znalazło się hasło "Dość represji wobec uczennic, studentek i nauczycieli". Kolejny punkt dotyczy równego dostępu do edukacji zdalnej.

