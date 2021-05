Lidia Staroń nowym kandydatem PiS na RPO

W tym tygodniu ruszyła ponowna procedura wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich. Czas na zgłaszanie kandydatów upływa w czwartek o godzinie 16. Do tej pory parlamentarzyści czterokrotnie próbowali wybrać następcę Adama Bodnara - bez rezultatu.

Dzisiaj Ryszard Terlecki przekazał, że senator niezależna Lidia Staroń będzie nowym kandydatem PiS. Dopytywany dlaczego właśnie ona, odparł: "Między innymi dlatego, że tak chce".

Co ciekawe, jak poinformowało PAP na Twitterze, Porozumienie Jarosława Gowina nie poprze kandydatki PiS na Rzecznika Praw Obywatelskich. Zamiast tego partia Gowina zagłosuje za kandydatem PSL.

Jak wczoraj informowały media, kandydatem PSL będzie najprawdopodobniej prof. Marcin Wiącek – wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Przedłużona kadencja Bodnara

Od 2015 roku funkcję RPO pełni Adam Bodnar. Choć jego kadencja upłynęła we wrześniu 2020 roku, parlament do tej pory nie wybrał jego następcy. 15 kwietnia Trybunał Konstytucyjny zdecydował, że pełnienie urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich po upływie jego kadencji jest niezgodne z konstytucją. Prezes TK Julia Przyłębska poinformowała, że przepis ten traci moc po upływie trzech miesięcy od opublikowania wyroku Trybunału w Dzienniku Ustaw. Wniosek do TK w tej sprawie wnieśli posłowie PiS.

– Zaskarżony przepis wprowadza nieznaną konstytucji, niesprecyzowaną w żaden sposób instytucję pełniącego obowiązki Rzecznika Praw Obywatelskich, który nie ogranicza czasowo ani przedmiotowo, tym samym przedłużając jego kadencję do czasu wyboru nowego RPO, który to czas nie jest w żaden sposób określony – mówił w ustnym uzasadnieniu wyroku sędzia TK Stanisław Piotrowicz.

