Twitter zawiesił konto dr. Basiukiewicza. Ekspert miał naruszyć zasady serwisu

Doktor Paweł Basiukiewicz jest jednym z najzagorzalszych krytyków wprowadzenia części obostrzeń sanitarnych w związku z pandemią koronawirusa. Na jego twitterowym koncie wielokrotnie umieszczane były krytyczne wpisy dotyczące strategii walki z COVID-19 lub działań podejmowanych przez poszczególne rządy.

Administratorzy serwisu postanowili zawiesić kontro prowadzone przez medyka. Jak powód podano naruszenie zasad społeczności dotyczących nadużyć i nękania.

twitter

Lockdown nie działa

Dr Paweł Basiukiewicz wielokrotnie wskazywał, że lockdowny nie przynoszą rezultatów. Jest także przeciwnikiem przymusu noszenia maseczek. Ocenia, że skuteczność ich działania nie została wystarczająco udowodniona. W jego opinii szczególnie zakładanie ich na powietrzu nie jest dobrym pomysłem.

W ostatnim czasie medyk został wezwany przez Naczelną Izbę Lekarską do złożenia wyjaśnień w związku z listem otwartym do Premiera i Prezydenta RP. Wraz z pozostałymi sygnatariuszami apelował w nim "aby szczepienia planowane w Polsce miały wyłącznie charakter dobrowolny, z wykluczeniem jakichkolwiek form przymusu i aby informacja o możliwych powikłaniach czy niebezpieczeństwach związanych ze szczepieniami została podana opinii publicznej oraz aby na temat szczepień i ich korzyści i zagrożeń zorganizowano rzetelną debatę publiczną".

Z kolei w wywiadzie udzielonym portalowi DoRzeczy.pl dr Basiukiewicz wskazywał, że zamknięcie uczniów w domach i wprowadzenie nauczania zdalnego było błędem, do którego nie chcą się przyznać rządzący.

– W ubiegłym roku, kiedy mieliśmy ścisły lockdown, straty ekonomiczne wyliczono na co najmniej miliard złotych dziennie. Oprócz kwestii gospodarczych mamy sprawy społeczne. Po trzecie, czego szczególnie nie rozumiem, mamy do czynienia z okrucieństwem i nieumiejętnością przyznania się do błędu ze strony rządzących. Chodzi mi o zamykanie szkół i trzymanie dzieci w jakiejś dyssocjalnej bańce. Do tego dochodzi zamykanie placów zabaw i boisk. To jest kompletnie bez sensu – przekonywał lekarz w rozmowie z Pawłem Zdziarskim.

Czytaj też:

Dr Basiukiewicz: Od początku nie było uzasadnienia dla zamykania ludzi w domachCzytaj też:

Ani jednej łzy? Wywiad z doktorem Pawłem Basiukiewiczem