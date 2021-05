Kosiniak-Kamysz dogadał się z Gowinem? "Jest ogromna szansa"

W tym tygodniu ruszyła ponowna procedura wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich. Czas na zgłaszanie kandydatów upływa w czwartek o godzinie 16. Do tej pory parlamentarzyści czterokrotnie próbowali wybrać następcę Adama Bodnara - bez rezultatu.

Władysław Kosiniak Kamysz, prezes PSL, zapewnia w Radiu Plus, że kandydat ludowców na stanowisko RPO, profesor Robert Wiącek, może liczyć na szerokie poparcie w parlamencie.

– Jest ogromna szansa, że poprze Porozumienie. Rozmawiałem na ten temat z premierem Gowinem. To kandydat, który spełnia kryteria, które powinny być przypisane do RPO, czyli przygotowanie merytoryczne, niezależność. Trzeba gromadzić różne środowiska wokół osoby, która jest przygotowana do tej funkcji. Prowadzimy rozmowy ze wszystkimi klubami i kołami parlamentarnymi. Liczymy, że podpisze się jak najwięcej posłów z różnych środowisk politycznych. Dzisiaj będzie wszystko jasne, do godziny 16 można zgłaszać kandydatów – mówił.

Polska utraciła zdolność do rozmowy z USA

Władysław Kosiniak Kamysz był też pytany o zmianę postawy USA wobec gazociągu Nord Stream 2.

– To pokazuje jak słaba jest pozycja Polski. Przestrzegaliśmy rządzących: nie ukierunkowujcie się tylko w stronę jednego obozu politycznego w USA, rozmawiajcie ze wszystkimi, bo może być inny prezydent niż ten, którego typujecie. Gdyby pozycja Polski była lepsza w UE, to bylibyśmy w centrum Unii, Europy i relacji transatlantyckich, a nie na marginesie (...) Złą decyzją było ustawianie się w szeregu państw popierających Trumpa, a tak robiła partia rządząca. To był błąd. Polska utraciła zdolność rozmowy z USA w wielu kwestiach. Prezydent Biden ciągle nie rozmawiał z prezydentem polski, to pokazuje naszą pozycję – stwierdził.

Będę ubiegał się o kolejną kadencję w fotelu prezesa PSL

Gość Sedna Sprawy mówił też o planowanych kongresie PSL. – Uruchomiliśmy już kampanię sprawozdawczo-wyborczą. Odbywają się już zjazdy gminne i powiatowe. Pewnie potrwają do sierpnia. Wrzesień, październik to zjazdy wojewódzkie. Mam nadzieję, że w listopadzie odbędzie się finał kongresowy. Będę ubiegał się o funkcję prezesa. Zdam raport z tego, pokażę co się udało zrobić, wyciągnę wnioski z niedociągnięć i będę chciał startować na kolejną kadencję – ocenił.

