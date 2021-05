Pojawiło się nazwisko kandydata na ambasadora USA w Polsce

O kandydaturze Brzezinskiego na ambasadora w Polsce informuje "New York Times". Dziennikarze gazety dotarli do listy kandydatów na ambasadorów Stanów Zjednoczonych w kilku krajach. Wśród nich znajduje się Polska, a Brzezinski - syn Zbigniewa Brzezinskiego, doradcy prezydenta USA Jimmy'ego Cartera - miałby objąć placówkę w Warszawie.

Mark Brzezinski to prawnik i dyplomata. W czasach prezydentury Baracka Obamy, w latach 2011-2015 pełnił funkcję ambasadora USA w Szwecji. Wcześniej tuż po objęciu przez Obamę urzędu prezydenta Stanów Zjednoczonych był brany pod uwagę jako ambasador w Warszawie.

Kontrowersyjna poprzedniczka

W styczniu tego roku swoją misję jako ambasador USA w Polsce zakończyła Georgette Mosbacher.

"Jestem dumna z tego, co udało nam się osiągnąć w polsko-amerykańskich relacjach podczas mojej kadencji, która jutro dobiega końca. Polska i Polacy mają szczególne miejsce w moim sercu i pożegnanie jest dla mnie bardzo trudne. Nie mówię więc do widzenia - mówię do zobaczenia!" – podkreśliła ustępująca ambasador w nagranym specjalnie na tę okazję filmie.

Mosbacher objęła stanowisko ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce w sierpniu 2018 roku. Pod koniec grudnia poinformowała, że z dniem 20 stycznia złożyła rezygnację. To efekt amerykańskich wyborów prezydenckich i przegranej Donalda Trumpa.

Wielu polityków z Polski krytycznie określało jej misję w Polsce. Podkreślano, że Mosbacher wielokrotnie przekraczała swoje dyplomatyczne kompetencje, wtrącając się w wewnętrzne sprawy Polski. Jej postawę często określano jako wyrazistą i arogancką.

