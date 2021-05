Znany dziennikarz odchodzi z TVP. Będzie pracował w Polsat News

Cholewiński zniknął z anteny TVP Info po tym, jak w październiku w programie na żywo wygłosił swoje oświadczenie dotyczące wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej. Od tej pory, wraz z żoną Agatą Biały-Cholewińską, zostali przeniesieni na tzw. listę dziennikarzy rezerwowych, która miała być zabezpieczeniem dla stacji na wypadek zakażenia koronawirusem któregoś z prowadzących serwisy na antenie kanału informacyjnego Telewizji Polskiej.

Oboje znajdowali się na liście rezerwowej do grudnia, potem przeszli na zwolnienie lekarskie. Teraz, jak donosi portal press.pl, Cholewiński będzie pracował w Polsat News.

Cholewiński z wykształcenia jest prawnikiem. Wcześniej pracował w TVP3 Łódź, TVN24, a potem w TVP Info. Przez 3 lata był prowadzącym "Teleexpress" w TVP1 oraz "Teleexpress Extra" w TVP Info.

Kolejny transfer

Przenosiny Cholewińskiego do Polsatu to niejedyne wzmocnienie informacyjnego kanału należącego do Zygmunta Solorza. Niedawno media informowały, że do zespołu Polsat News dołączy Igor Sokołowski, który w połowie lutego odszedł z TVN24.

Portal interia.pl ustalił, że Sokołowski będzie pojawiał się głównie na antenie Polsat News. Ma zostać jednym z prowadzących pasmo "W rytmie dnia", ale niewykluczone, że widzowie zobaczą go też w innych rolach. "W rytmie dnia" to pasmo informacyjne Polsat News, emitowane od poniedziałku do piątku od godz. 9, oraz w soboty od godz. 11 i w niedziele od godz. 12:30.

Sokołowski najdłużej związany był ze stacją TVN24, gdzie pracował w latach 2011–2015. Później, przez niespełna rok, pracował w TVP Info. W latach 2016–2017 współpracował z telewizją Wirtualnej Polski. Po epizodach w TVP i WP wrócił do TVN24, gdzie pracował przez ostatnie trzy lata. Swoje odejście ogłosił w lutym br.

