Policja zatrzymała nożownika z Bytomia. To 16-latek

Informację o zatrzymaniu nożownika podał jako pierwszy portal rmf24.pl. Stacja TVN24 poinformowała, że jest to 16-letni chłopak.

Chłopak został zatrzymany przez policję tuż przed godziną 14:00. Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że miał być jednym z uczestników rodzinnego spotkania. Po zaatakowaniu jego uczestników uciekł.

Cztery osoby ranne

W wyniku ataku nożownika, ranne zostały cztery osoby. Dwie są w stanie ciężkim. Na razie nieznane są motywy działania sprawcy.

Według ustaleń serwisu dziennikzachodni.pl, wśród poszkodowany jest dwóch nastolatków w wieku 15 i 19 lat. Rany odniosły także dwie osoby dorosłe przed 50. rokiem życia: kobieta i mężczyzna. Ofiary mają być ze sobą spokrewnione, co potwierdza tezę, że do ataku doszło podczas imprezy rodzinnej.

– Sprawa została przekazana do Sądu Rodzinnego do spraw nieletnich – poinformował w rozmowie z serwisem dziennikzachodni.pl prokurator Marek Furdzik z Prokuratury Rejonowej w Bytomiu. To sąd podejmie decyzję, czy 16-latek będzie odpowiadał za swój czyn jak dorosły. Jak poinformował prok. Furtak, posiedzenie sądu w tej sprawie ma odbyć się w najbliższy piątek.

Szczegóły zdarzenia

W czwartek przed godziną trzecią nad ranem policja została poinformowana o awanturze w jednym z mieszkań w Bytomiu.

– Na miejsce oczywiście zostały skierowane wszystkie służby, po przybyciu mundurowi zastali tam cztery osoby, które miały obrażenia ciała, wszystkie zostały hospitalizowane – przekazał dziennikarzom oficer prasowy bytomskiej policji asp. sztab. Rafał Wojszczyk.

Czytaj też:

Tragiczny finał poszukiwań. Nie żyje 25-letni polski raper