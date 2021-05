Hołownia i Giertych kandydatami na senatorów? Ciekawy scenariusz

Prawo i Sprawiedliwość oficjalnie potwierdziło, że kandydatką tej formacji na urządRzecznika Praw Obywatelskich jest senator niezależna Lidia Staroń. Informację przekazał dziennikarzom szef klubu PiS, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.

Wybory uzupełniające

Jeżeli Lidia Staroń zostanie wybrana na stanowisko, konieczne będą wybory uzupełniające do Senatu. Inaczej niż w przypadku Sejmu, w wyborach do Senatu obowiązują jednomandatowe okręgi wyborcze. To de facto plebiscyt silnych osobowości. Mniejszą rolę odgrywa afiliacja partyjna.

Jak nieoficjalnie ustaliła Wirtualna Polska, w wyborach uzupełniających do Senatu mogliby wystartować mec. Roman Giertych i lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

Informacje o tym, że Giertych chciałby wrócić do polityki właśnie w roli senatora, pojawiły się już przed wyborami parlamentarnymi w 2019 roku. O scenariuszu z wystawieniem kandydatury Romana Giertycha w Olsztynie WP usłyszało z dwóch niezależnych źródeł.

– Dostał jednoznaczną deklarację od Donalda Tuska, że ten go oficjalnie poprze w wyborach uzupełniających do Senatu – mówi informator. Kandydatura Giertycha miała być forsowana przez polityków uważanych za współpracowników byłego premiera i byłego szefa Platformy Obywatelskiej. Sam Giertych nie potwierdza tych doniesień.

Hołownia senatorem?

Gdyby mandat senatora zwolniła Lidia Staroń, to z Olsztyna do izby wyższej mógłby wystartować także Szymon Hołownia. Jego formacja Polska 2050 ma już swoją reprezentację w parlamencie. To jeden senator – Jacek Bury oraz kilku posłów.

– Lider Polski 2050 jako parlamentarzysta? To byłby game changer. Szymon wchodziłby wreszcie jak do siebie, nie musiałby się starać o przepustkę. A już poważnie: to by "przeorało" scenę polityczną – uważa osoba znająca Hołownię.

Inny polityk Polski 2050 jest jednak sceptyczny: – Po co Szymon, który ma pozycję lidera, miałby zostać szeregowym senatorem? To by mu odbierało, a nie dodawało.

