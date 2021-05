"Paszporty covidowe" będą miały różne daty ważności. Część będzie ważna tylko przez dobę

Data ważności tzw. paszportu covidowego będzie uzależniona od tego, czy dana osoba będzie go uzyskiwać na podstawie zaszczepienia (wtedy będą ważne rok), czy po prostu otrzyma negatywny test na obecność koronawirusa (wówczas "paszport" ważny będzie tylko przez 24 godziny). Taką informację przekazała Radiu Zet wiceminister zdrowia Goławska.

– W zależności od tego, jakie będą obowiązywały w danym kraju obostrzenia, to takie trzeba będzie stosować. Jeżeli w konkretnym kraju będzie konieczność wykazania się negatywnym wynikiem testu – np. wchodząc do muzeum – to taki test trzeba będzie wykonać ponownie, bo certyfikat już nie będzie ważny – dodała Goławska.

Wiceszefowa resortu zdrowia poinformowała również, że te osoby, które przed wylotem otrzymały certyfikat covidowy na podstawie negatywnego wyniku testu, będą musiały wykonać kolejny test na obecność koronawirusa przed powrotem do Polski. – Osoby z kodem QR, wystawionym na podstawie negatywnego wyniku testu, podczas pobytu za granicą nie będą zwolnione z restrykcji – przekazała wiceminister w rozmowie z Radiem Zet.

Komisja Wolności Obywatelskich PE zatwierdziła "paszporty szczepionkowe"

W założeniu "paszporty szczepionkowe" mają ułatwić swobodny przepływ ludzi w UE. Certyfikaty muszą zostać jeszcze przyjęte przez PE na sesji plenarnej.

Komisja Wolności Obywatelskich zatwierdziła certyfikaty dla obywateli UE 52 głosami za, przy 13 głosach przeciw i trzech wstrzymujących się. Certyfikaty dla obywateli państw trzecich zostały przyjęte przy 53 głosach za, 10 głosach przeciw i pięciu wstrzymujących się.

Certyfikat będzie dostępny w formacie cyfrowym lub papierowym. Będzie potwierdzać, że dana osoba została zaszczepiona przeciwko koronawirusowi, ma negatywny wynik testu lub przeszła chorobę. Wspólne ramy unijne umożliwią państwom członkowskim wydawanie certyfikatów, które będą następnie akceptowane w innych krajach UE.