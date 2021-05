"Miliardy złotych dla Polski czekały". Müller atakuje opozycję

"Ustawa ratyfikacyjna przeszła w Senacie bez poprawek! Marszałek Tomasz Grodzki i cała opozycja wstrzymywali przez wiele, wiele dni ustawę, która nie powinna budzić najmniejszych wątpliwości. Miliardy złotych dla Polski czekały, ponieważ ważniejsze były partyjne gry w Platformie" – napisał rzecznik rządu, komentując długi okres procedowania przez Senat (gdzie większośc ma opozycja) ustawy dotyczącej Funduszu Odbudowy.

Senat przyjął ustawę

Ratyfikacja decyzji (której dot. ustawa) przez wszystkie kraje członkowskie UE jest konieczna do uruchomienia środków z Funduszu Odbudowy. Podstawą do uzyskania pieniędzy jest Krajowy Plan Odbudowy, który każde państwo członkowskie musi przedstawić Komisji Europejskiej. W KPO zapisane są szczegóły wydatkowa środków z FO.

"Upadł wniosek większości o wprowadzenie preambuły do ratyfikacji!" – poinformował w czwartek wieczorem wicemarszałek Senatu Marek Pęk.

Opozycja chciała wprowadzenia preambuły

Przypomnijmy, że większość senacka zapowiadała dodanie do ustawy preambuły. Ostatecznie tak się nie stało.

Podczas głosowania przepadła poprawka zakładająca dodanie do ustawy nowej części. Za wprowadzeniem preambuły głosowało 49 senatorów, tyle samo było głosów przeciw (w tym senator KO Aleksander Pociej). Jeden senator KO – Leszek Czarnobaj, wstrzymał się od głosu.

W preambule napisano m.in.: "W trosce o przyszłość i pomyślność naszej ojczyzny władze Rzeczpospolitej Polskiej deklarują, że środki z Funduszu Odbudowy będą służyć modernizacji państwa, rozwojowi i innowacyjności gospodarki, usprawnieniu ochrony zdrowia, wzmocnieniu systemu edukacji, ochronie środowiska i klimatu. Władze Rzeczpospolitej Polskiej zobowiązują się, że środki z tego funduszu będą wydatkowane w oparciu o zasady sprawiedliwości, transparentności i praworządności z zagwarantowaniem równego traktowania podmiotów zainteresowanych realizacją projektów".

Wskazano też, że władze wydając środki z FO "będą uwzględniały potrzeby wszystkich obywatelek i obywateli Rzeczpospolitej, wszystkich wspólnot lokalnych, samorządów, przedsiębiorców i pracowników, rolników i organizacji samorządowych".

Preambuła zakładała powołanie komitetu monitorującego, "który będzie sprawował nadzór nad realizacją projektów oraz wydatkowaniem środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności".

Ogromne środki z FO dla Polski

Polska z unijnego Funduszu Odbudowy będzie miała do dyspozycji ok. 58,1 mld euro, w tym 23,9 mld euro w formie dotacji i 34,2 mld euro w pożyczkach. w ciągu kilku lat. Podstawą do wypłaty środków jest Krajowy Plan Odbudowy, który został przez polski rząd wysłany do Komisji Europejskiej 3 maja.

Sejm poparł ustawę ws. ratyfikacji zwiększenia zasobów własnych UE. Za ustawą głosowało 290 posłów, przeciw było 33, a 133 wstrzymało się od głosu.

Czytaj też:

Porażka opozycji. Senat przyjął bez poprawek ustawę ratyfikacyjną ws. Funduszu Odbudowy