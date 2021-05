Prokuratura prowadzi śledztwo przeciwko Witek? Marszałek Sejmu: Nieprawdziwe informacje

Wirtualna Polska poinformowała, że prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie podejrzenia niedopełnienia obowiązków przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek, szefową Kancelarii Sejmu oraz innych urzędników. Miało to być pokłosie odmowy udostępnienia list poparcia do KRS.

Dzisiaj podczas konferencji prasowej w Sejmie Elżbieta Witek zaprzeczyła tym doniesieniom i określiła je jako "wprowadzające w błąd opinię publiczną".

– Chciałabym teraz się odnieść do tego, co od kilku dni krąży po mediach społecznościowych. Otóż proszę państwa kilka dni temu na jednym z portali, poczytnych portali internetowych, ukazała się informacja jakoby przeciwko mnie toczyło się postępowanie w prokuraturze o popełnienie przestępstwa w związku z nadużyciem kompetencji marszałka, właściciele niedopełnieniem obowiązków. Chodzi o publikację list do KRS – mówiła Elżbieta Witek podczas konferencji prasowej.

– Informacje, jakie zawarł pan redaktor w swoim artykule na tymże portalu, są nieprawdziwe i wprowadzają opinię publiczną w błąd i chciałabym to dzisiaj państwu wyjaśnić – podkreśliła.

– Po pierwsze marszałek Sejmu nie ma nic do publikacji list. Marszałek Sejmu nie jest stroną. Nie toczyło się i nie toczy przeciwko mnie żadne postępowanie prokuratorskie – tłumaczyła.

Obrady Sejmu

Jak podkreślała Sejm zajmie się na najbliższym posiedzeniu przede wszystkim kwestią wynagrodzenia dla pracowników służby zdrowia.

– Mamy dodatkowo jeszcze jeden punkt, mianowicie dzisiaj będziemy głosować kandydaturę pana profesora Nawrockiego na prezesa IPN – zaznaczyła Elżbieta Witek na konferencji prasowej.

– Będziemy mieć dodatkowe posiedzenie Sejmu 15 czerwca, dlatego że Senatu przejmuje pilny projekt rządowy. Wiemy, że prawdopodobnie będą do niego poprawki. On wróci do nas i musimy go jak najszybciej przyjąć. W związku z tym odbędzie jednodniowe, dodatkowe posiedzenie Sejmu, na którym także będzie informacja dot. Turowa, bo taką o taką informację zwracały się kluby – dodała marszałek Sejmu.

