Nergal został zapytany o PiS. "Oni są przerażający"

Kontrowersyjny muzyk był gościem kanału Sekielski Brothers Studio. Darski w programie był pytany o bieżące wydarzenia polityczne.

Celebryta był pytany m.in. o to, co myśli o politykach Prawa i Sprawiedliwości. Darski jest znany ze swojej niechęci do partii rządzącej. – Chłopcy o ziemniaczanej urodzie. Ci rządzą Polską. Taka kartoflana, nalana morda, najczęściej czerwona. Ja mam estetyczny problem z PiS-em, bo oni są przerażający. Oni mnie odpychają – mówił były juror programu The Voice of Poland."Nergal" zarzucił rządzącym populizm i stwierdził, że wpisują się oni w jego definicję zła.

Darski podkreślił, że koncertuje na całym świecie, a jego sytuacja finansowa jest niezależna od sytuacji w kraju, dlatego nie boi się głośno wypowiadać na temat polityki. – Mogą mnie zbanować, ale to mojej sytuacji nie zmieni – twierdzi celebryta.

Walka z Kościołem

Lider Behemotha odniósł się również do swojego sporu z Kościołem katolickim. – Walczę nie z wiarą, ale z zabobonem oraz głupotą obecną w Kościele. Kościół trzeba odbrązowić – mówił muzyk.

Przypomnijmy, że w lutym tego roku "Nergal" został skazany za profanację wizerunku NMP, który zdeptał butem, a zdjęcie z tym czynem umieścił w Internecie. Zdarzenie miało miejsce w 2019 roku.

Sąd zasądził Darskiemu 15 tys. złotych grzywny, a także prawie 3,5 tys. kosztów procesowych.

O sprawie poinformował mec. Jerzy Kwaśniewski, prezes Instytutu na rzecz kultury Prawnej Ordo Iuris.

"Oczywiście jak widać to wyrok nakazowy. Zapewne inicjuje dalsze postępowanie. Ale, w duchu orzeczeń Trybunału w Strasburgu i TK, mogę powiedzieć, że uruchomiliśmy normy karne służące ochronie pokoju religijnego poprzez odrzucenie antyreligijnej nienawiści. To ważna zmiana" – skomentował Kwaśniewski.

