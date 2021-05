Zmarł prof. Henryk Samsonowicz. Były minister edukacji miał 91 lat

Informację o śmierci profesora przekazał Uniwersytet Warszawski.

"Dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. W wieku 91 lat zmarł prof. Henryk Samsonowicz, rektor Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1980-1982, uczestnik obrad Okrągłego Stołu po stronie opozycyjno-solidarnościowej i minister edukacji w rządzie Tadeusza Mazowieckiego" – poinformowała uczelnia.

Wyrazy współczucia rodzinie i najbliższym zmarłego złożył minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

twitter

Prof. Henryk Samsonowicz urodził się 23 stycznia 1930 w Warszawie. W roku 1950 ukończył studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego, po których podjął pracę na stanowisku asystenta tej uczelni. Cztery lata później uzyskał stopień doktora nauk historycznych, na podstawie rozprawy "Rzemiosło wiejskie w Polsce w XIV–XVI w.". Profesorem nadzwyczajnym został w 1971, a dziewięć lat później profesorem zwyczajnym nauk humanistycznych. W latach 1980–1982 był rektorem Uniwersytetu Warszawskiego.

W roku 1989 brał udział w obradach plenarnych Okrągłego Stołu. Po wyborach do Sejmu kontraktowego został ministrem edukacji narodowej w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Zasłynął decyzją o wprowadzeniu nauczania religii do szkół publicznych. Urząd ministra sprawował do stycznia 1991 roku.

W 1998 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Był synem geologa i paleontologa Jana Samsonowicza i bratem Andrzeja Samsonowicza ps. Książę, porucznika Armii Krajowej, uczestnika Powstania Warszawskiego, żołnierza batalionu harcerskiego "Zośka".

Czytaj też:

"Ja wiem, gdzie idę". Poruszające słowa na pogrzebie dziennikarza TVN24Czytaj też:

Zmarła 34-letnia dziennikarka "Gazety Wyborczej". "Nagle i niespodziewanie znalazła się w szpitalu"