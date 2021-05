Wałęsa odpowiedział na pytanie o swój testament. Padły gorzkie słowa

W rozmowie z magazynem "Viva!" Lech Wałęsa przyznał, że w kwestii swojego testamentu nie może powiedzieć niczego pozytywnego. Jak stwierdził z jego majątku nie pozostało wiele.

– Nie mam nic. Dzisiaj właściwie nie mam nic. Myślałem, że będę miał zawsze. (...) Niech każdy bierze, co chce – powiedział Wałęsa.

Były prezydent wybrał już sobie miejsce wiecznego spoczynku.

– Zaproszono mnie, zobaczyłem, gdzie mi proponują mój grobowiec, i nawet wybrałem miejsce. Powiedziałem, że chciałbym, żeby szybciej go wybudowali, bo chcę sobie wcześniej zdjęcia tam zrobić. Ale oni myśleli, że to ja wymuruję sobie mój ostatni dom. Zrobiłbym to z przyjemnością, gdybym miał pieniądze. Oni nie wiedzieli, że ich nie mam – powiedział.

Zdrowie byłego prezydenta

Wałęsa został także zapytany o obecny stan swojego zdrowia.

– Do sześćdziesiątki człowiek czuje się dobrze, ale po sześćdziesiątce już nie. Coraz bardziej z męskich spraw pozostaje mu tylko golenie. Bo tu szczypie, a tam boli – odpowiedział.

Lech Wałęsa przeszedł na początku marca operację wymiany baterii w rozruszniku serca. Urządzenie wszczepione w 2008 roku w Klinice Kardiochirurgii Methodist Debakey Heart Center w Houston w Teksasie musi mieć regularnie wymieniane ogniwo, aby móc prawidłowo działać. Tuż przed hospitalizacją były prezydent zamieścił w sieci pożegnalne wystąpienie.

– Dziś zabieram głos, bo nie wiem jaka jest wola Nieba, a z nią się zawsze zgodzić trzeba. O 14:00 melduję się w szpitalu. Co będzie dalej? Czas pokaże. Jestem przygotowany na dwa główne rozwiązania – powiedział Wałęsa na nagraniu opublikowanym na Facebooku. Podkreślił, że nie boi się niczego, poza Panem Bogiem i trochę swoją żoną. – Liczę na właściwe osądzenie – przyznał.

Operacja przebiegła bez komplikacji, a Wałęsa po kilku dniach wrócił do domu.

