"Mazowsze graniczy z Białorusią". Poważna wpadka posłanki Lewicy

Niewiedza czy przejęzyczenie? Według parlamentarzystki Lewicy, Mazowsze ma granicę z Białorusią.

Takie stwierdzenie padło z ust Żukowskiej w niedzielnym programie "7. dzień tygodnia w Radiu Zet". Rozmowa gości Andrzeja Stankiewicza dotyczyła m. in. sytuacji na Białorusi i tego, co może zrobić Polska w związku z zatrzymaniem dziennikarza Ramana Pratasiewicza po przymusowym lądowaniu w Mińsku samolotu, którym leciał z Aten do Wilna.

"To naprawdę blisko"

Gdy prowadzący program zapytał posłankę Lewicy Annę Marię Żukowską o zaostrzanie kursu wobec Białorusi, ta w odpowiedzi zaczęła przypominać rok 1989 w Polsce i obrady tzw. okrągłego stołu. Stwierdziła: – Pytanie, czy jest możliwość doprowadzenie do rewolucji u naszych polskich granic. Mało osób pamięta o tym, że Mazowsze jest tak dużym regionem, że graniczy z Białorusią. Więc ta Białoruś jest naprawdę blisko. Grodno jest blisko Warszawy.

Stankiewicz przerwał posłance: – Jeśli Pani pozwoli – bo słuchacze będą mieć pretensje do mnie z dziedziny geografii – wydaje mi się, że Mazowsze jednak nie graniczy z Białorusią.

Anna-Maria Żukowska odpowiedziała: – Graniczy. Jest fragment taki, bardzo wąski, ale owszem, zaraz za Łosicami. Już niedaleko jest już granica. Jest to taki mały wycinek Mazowsza, który wcina się między podlaskie i lubelskie.

Winnicki: Mogę się założyć

Na te słowa posłanki zareagował polityk Konfederacji Robert Winnicki. – Mogę się założyć z panią poseł Żukowską, że podlaskie jednak na wąskim odcinku graniczy z lubelskim i że jednak mazowieckie nie dotyka granicy z Białorusią – powiedział poseł.

Serwis konkret24.tvn24.pl podkreśla, że Żukowska nie miała racji. "Najdalej wysunięty na wschód województwa jest powiat łosicki, którego siedzibą jest miasto Łosice. Jak pokazuje Google Maps – a także inne mapy z zaznaczonymi granicami województw - granica powiatu łosickiego nie jest granicą Polski z Białorusią. Od najdalej wysuniętego na wschód miejsca powiatu łosickiego do białoruskiej granicy jest jeszcze 3,9 kilometra. Płynie tam Bug, który na tym właśnie odcinku wyznacza granicę między województwami podlaskim i lubelskim. To one graniczą bowiem z Białorusią, nie mazowieckie" – czytamy.

Czytaj też:

Brudziński odpowiada dziennikarzowi: Nie mam zamiaru przepraszać za moje zaangażowanieCzytaj też:

Kiedy wszyscy posłowie wrócą na salę obrad? "Dosyć głosowania wakacyjnego"