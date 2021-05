"To bardzo ważny moment dla naszego kraju, ale i całej UE". Prezydent ratyfikował decyzję ws. Funduszu Odbudowy

– To bardzo ważny moment dla naszego kraju, ale i całej Unii Europejskiej. Dzisiaj poprzez złożenie tego podpisu nastąpiło zakończenie procesu ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej w sprawie zasobów własnych UE, ram finansowych 2021-2027 – mówił podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda. Prezydent zwrócił uwagę, że Polska będzie jednym z największych beneficjentów Funduszu Odbudowy.

twitter

– Dziękuję wszystkim posłom i senatorom, którzy poparli te rozwiązania, którzy głosowali za ratyfikacją. Wierzę głęboko, że będziemy mogli w niedługim czasie uzyskać te środki i że wykorzystamy je bardzo dobrze, tak jak do tej pory – podkreślił prezydent Duda.

twitter

Głosowanie w Senacie

Senat bez poprawek przyjął w czwartek ustawę ratyfikującą decyzję o zwiększeniu zasobów własnych UE. Za przyjęciem ustawy bez poprawek głosowało 98 senatorów, dwóch wstrzymało się. Nikt nie głosował "przeciw".

Większość senacka zapowiadała dodanie do ustawy preambuły. Ostatecznie tak się nie stało. Podczas głosowania przepadła poprawka zakładająca dodanie do ustawy nowej części. Za wprowadzeniem preambuły głosowało 49 senatorów. Tyle samo było głosów przeciw. Jeden senator wstrzymał się od głosu.

Bezprecedensowe porozumienie

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku 27 krajów członkowskich Wspólnoty zawarło bezprecedensowe porozumienie, zakładające wspólną pożyczkę w wysokości 750 mld euro na Fundusz Odbudowy, który ma być instrumentem naprawczym po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa.

Polska z unijnego Funduszu Odbudowy będzie miała do dyspozycji ok. 58,1 mld euro, w tym 23,9 mld euro w formie dotacji i 34,2 mld euro w pożyczkach. w ciągu kilku lat. Podstawą do wypłaty środków jest Krajowy Plan Odbudowy, który został przez polski rząd wysłany do Komisji Europejskiej 3 maja.

Czytaj też:

Von der Leyen: Wszystkie kraje UE dały zielone światło na finansowanie FOCzytaj też:

"Nie ma nikogo lepszego od PiS-u do rządzenia". W PO wrze, dostało się Tuskowi: Jest nieudacznikiem