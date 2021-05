"Rzuciły się na mnie rozwścieczone macice". Klepacka odpowiada aborcjonistkom

Przypomnijmy, że profil Zofii Klepackiej na Facebooku jest obecnie zalewany treściami promującymi aborcję, czym "Aborcyjny Dream Team" chwali się na swoim oficjalnym koncie. Pod każdym z ostatnich postów Klepackiej publikowany jest numer telefonu pod którym można uzyskać porady dotyczące przerwania ciąży.

"Na profilu pewnej antyaborcyjnej i homofobicznej sportsmenki trwa intensywna promocja aborcji i numeru do Aborcji Bez Granic" – czytamy. "Miłość za Waszą nieustanną promocje aborcji i namiary na nią! To się nazywa #paryzantkaaborcyjna w nowej odsłonie i na szerokich wodach!" – dodano w poście opublikowanym na profilu "Aborcyjnego Dream Teamu".

"Dziewczyny, to nie ma sensu"

Na akcję tę Klepacka postanowiła odpowiedzieć w opublikowanym nagraniu.

– Rzuciły się na mnie rozwścieczone macice, feministki. Pod każdym postem piszą mi numer na aborcję, który jest fejkowy – powiedziała sportsmenka. Zwracając się do autorek postów na jej profilu podkreśliła: "Słuchajcie, dziewczyny, naprawdę to nie ma sensu. (...) Ja nie potrzebuję aborcji, ale za to może wy potrzebujecie faceta?".

Zofia Klepacka to jedna z najsłynniejszych kobiet polskiego sportu. Jest mistrzynią oraz dwukrotną wicemistrzynią świata w olimpijskiej klasie RS:X, ponadto brązową medalistką XXX letnich Igrzysk Olimpijskich w Londynie, a także wielokrotna mistrzynią i wicemistrzynią Europy.

Sportsmenka jest także znana ze swoich antyborcyjnych poglądów. Klepacka wielokrotnie deklarowała, że jest za ochroną życia oraz sprzeciwiała się propagandzie LGBT.

