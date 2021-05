Prof. Horban: Jeśli rodzice dbają o dzieci, o zdrowie babć i dziadków, to powinni dzieci zaszczepić

Na poniedziałkowym posiedzeniu Rady Medycznej przy premierze została przyjęta rekomendacja o szczepieniu dzieci w wieku od 12 do 15 lat.

Prof. Horban w wywiadzie dla wp.pl przyznał, że szczepienia tej grupy wiekowej powinny ruszyć jak najszybciej, możliwe, że jeszcze w czerwcu. "Istniejący system punktów szczepień pozwala dołączyć każdą grupę, która jest potencjalnym kandydatem do szczepienia, w związku z tym dzieci takoż. Do rozważenia jest, czy nie zorganizować tych szczepień w szkole lub też w okolicy szkoły" – powiedział profesor.

Zapytany, czy możliwe jest uruchomienie tego procesu do zakończenia roku szkolnego, odparł: "myślę, że to jest realne". "Druga rzecz, to jeśli rodzice dbają o swoje dzieci, ale też o zdrowie babć i dziadków, to powinni dzieci zaszczepić" – dodał prof. Horban.

Podkreślił, że rozsądnym pomysłem jest także szczepienie dzieci w wakacje. "Dobrze by było i pięknie, gdyby w każdej szkole była chociaż pielęgniarka i punkt szczepień" – powiedział profesor.

Szczepienia dzieci. Decyzja EMA

Rada Medyczna to organ pomocniczy premiera Mateusza Morawieckiego. W jej skład wchodzi przewodniczący – główny doradca premiera do spraw COVID-19 prof. Andrzej Horban i ponad 15 ekspertów medycznych. Do zadań Rady Medycznej należy przede wszystkim analiza i ocena bieżącej sytuacji w kraju, opracowywanie propozycji działań i opiniowanie aktów prawnych, jak rozporządzenia, które wprowadzają nowe zasady i ograniczenia w kraju.

Europejska Agencja Leków (EMA) w piątek zatwierdziła wniosek o rozszerzenie stosowania szczepionki Pfizer/BioNTech przeciw COVID-19 na dzieci w wieku od 12 do 15 lat. EMA podała, że zalecane stosowanie szczepionki Comirnaty przeciwko COVID-19 u dzieci w wieku 12-15 lat będzie takie samo, jak u osób w wieku 16 lat i starszych. Ma być podawana identycznie w formie dwóch zastrzyków, w odstępie co najmniej trzech tygodni.

Czytaj też:

Ponowne zakażenie koronawirusem. Nowe wyniki badań