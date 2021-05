"Statystyki są dramatyczne". Bodnar pisze do Ziobry

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, po wejściu w życie w 2016 r. nowego Prawa o prokuraturze nastąpił systemowy spadek sprawności prokuratorskich postępowań przygotowawczych.

Dłuższe śledztwa i areszty

Według Bodnara, który powołuje się na sprawozdanie z działalności prokuratury, w 2015 r. śledztw trwających od dwóch do pięciu lat było 604, a takich trwających ponad pięć lat – 106. Tymczasem w roku 2020 śledztw trwających od dwóch do pięciu lat było 2 900, zaś tych o ponad pięcioletnim czasie trwania – 467.

Z kolei w odniesieniu do tymczasowych aresztów w 2015 r. takich trwających od pół roku do roku było 1 432, od roku do dwóch lat – 157, zaś ponad dwa lata – 11. W roku 2020 zaś takich tymczasowych aresztów było odpowiednio – 2 920, 697 i 90.

– Statystyki te są wręcz dramatyczne i wskazują, że w niektórych przedziałach czasowych ponad czterokrotnie wzrosła liczba spraw, w których prowadzone są długotrwałe postępowania przygotowawcze – uważa Bodnar.

Pytania do Ziobry

W piśmie do resortu sprawiedliwości RPO wskazał, że "dane te świadczą o narastającym po wejściu w życie w 2016 r. Prawa o prokuraturze systemowym problemie spadku sprawności prowadzonych przez prokuraturę postępowań przygotowawczych".

"Przedstawiając te uwagi min. Zbigniewowi Ziobrze, RPO Adam Bodnar prosi o wskazanie przyczyn tak radykalnego spadku efektywności działań prokuratury w ramach postępowań przygotowanych prowadzonych po wejściu w życie w 2016 r. Prawa o prokuraturze" – czytamy na stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

