Zmiany w przepisach ruchu drogowego. Morawiecki: To wykonanie naszego zobowiązania

Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym, która wchodzi w życie 1 czerwca, zakłada trzy zasadnicze zmiany. Pierwsza to wprowadzenie pierwszeństwa dla pieszych wchodzących na przejście, zakaz jazdy "na zderzak" oraz ujednolicenie przepisów dotyczących dopuszczalnej prędkości w terenie zabudowanym (odtąd przez całą dobę będzie ona wynosiła 50 km/h).

Podczas wtorkowej konferencji prasowej premier Morawiecki podkreślił, że jego rząd dąży do poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. Szef rządu wymienił w tym kontekście trzy obszary wprowadzanych przez jego administrację zmian.

Nowe przepisy

Na początku konferencji Morawiecki zaapelował do kierowców o ostrożność przed przejściami dla pieszych.

– Od dziś nowe zasady: pieszy będzie miał pierwszeństwo [przy wchodzeniu na pasy - przyp. red.], a więc wszystkich kierowców bardzo, bardzo proszę, żeby zachowali szczególną ostrożność przed pasami. Niestety, cały czas u nas zdarza się dużo wypadków – powiedział premier.

Szef polskiego rządu podkreślił, że zmiany wprowadzające większe bezpieczeństwo na drogach są realizowane na trzech obszarach.

– Są trzy obszary, które dla nas są kluczowe. Na nie z panem ministrem [Adamczykiem - przyp. red.] kładziemy ogromny nacisk. Pierwsza kwestia to bezpieczeństwo poprzez odpowiednią edukację. Druga to infrastruktura i trzecia – odpowiednie przepisy, zakazy, nakazy, czyli to, co właśnie dzisiaj zmieniamy, wdrażamy – stwierdził premier. Przypomniał również, że postulat zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym był jednym z punktów jego expose.

– Jest to wykonanie naszego zobowiązania. Przeznaczamy 2,5 mld zł razem z ministrem Adamczykiem, z jego służbami na jak najszybsze zmiany w poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, właśnie w infrastrukturze drogowej – powiedział Morawiecki.

